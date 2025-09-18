Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?

просмотров: 116

По такому масштабному проекту ранее школы возводили, пожалуй, только в Москве. Местные власти обещают, что дети получат не просто инновационные учебные классы, бассейн и многофункциональное спортивное ядро, но, главное, возможность учиться в одну смену. Более того, будут благоустроены и близлежащие общественные территории – новую жизнь получит сквер «Территория детства».По предложению родственников участников специальной военной операции, проживающих в этом микрорайоне, новая школа, которую очень ждут и взрослые, и дети будет носить имя Героев СВО.Однако в соцсетях активизировались различные «общественники», которые выступают против. Флагманами деструктивного движения стали журналистка и блогер Елена Налимова и две самопровозглашенные общественницы - Ольга Таниди и Ольга Елизарова. О том, что движет этими «активистами», пишет «Московский комсомолец».В частности, издание приводит слова из открытого обращения председателя «Ассоциации приемных семей» Саратовской области, местного лидера движения «Матери России» Елены Кичаевой. Как отмечается в публикации, «многие саратовцы отмечают ее репутацию порядочной и принципиальной общественницы, нетерпимой к двуличию».«Недавнее признание самой Елены Налимовой проливает свет на истинную природу ее так называемой общественной деятельности. Она сообщила, что проходила подготовку в воронежском Центре защиты прав СМИ - организации, которая была официально признана иностранным агентом еще в 2015 году. Этот факт сам по себе объясняет многое, но источники финансирования центра говорят еще больше. Среди доноров числятся Европейская комиссия (Бельгия) и несколько британских фондов, включая The Sigrid Rausing Trust… Становится очевидно, что протесты, которые организует Налимова, не являются стихийным волеизъявлением граждан. Это результат работы человека, прошедшего обучение в организации-иноагенте на деньги западных фондов с антироссийской репутацией. Налицо прямая связь между ее деятельностью и иностранным влиянием, что может являться исчерпывающим основанием для признания ее лицом, выполняющим функции иностранного агента», - говорится в обращении.Судя по материалам публикации, того же поля ягоды и компаньоны Налимовой.Так, как отмечает издание, еще в 2019 году журналисты проводили расследования, в чем причина столь бурной общественной деятельности Ольги Таниди. Она, будто бы переняв от кого-то технологии протеста, поднимала шумиху против реконструкции детской поликлиники, хотя немногие захотели вступить в ее неофициальное движение «Родительский надзор». В итоге власти устояли под натиском, а юные пациенты получили отремонтированную больницу.Чуть позже, в ковидные времена, были протесты против введения элементов дистанционного обучения детей в школах. Притом, тогда что очень многие родители поддерживали внедрение таких современных методов обучения в условиях пандемии.В своих протестах Ольга Таниди, похоже, всячески старалась «засветиться» в федеральных изданиях, но по данным источника со ссылкой на близких к ней люди, помимо медийной славы за несколько лет перечень личного имущества «протестной активистки» пополнился квартирой в центре Саратова и автомобилем престижной японской марки.«Кстати, активную информационную поддержку ее идеям оказывали, в том числе, медиа, которые сейчас входят в список нежелательных организаций и иноагентов. «Напрашивается вопрос, нет ли сейчас у «надзирательницы» связи со медиаспециалистами, работающими теперь из-за рубежа?», - пишет МК.Другая «активистка» - Ольга Елизарова. В публикации отмечается, что по данным телеграм-каналов у нее якобы есть порядка сотни земельных участков в престижном районе Нижегородской области. Притом ее саму регулярно видели с протестными плакатами то там, то тут, где идет реализация социального объекта.«Нет ли связи между этими фактами? Может, надзорным органам нелишним было бы проверить источники финансов, на которые были куплены нижегородские земли?», - задается вопросом автор статьи.Что примечательно, главные «активисты» движения против строительства школы живут не в Молодежном, и даже не в Ленинском районе, предпочитая жилплощадь в центральных кварталах города. Об этом не раз указывалось в журналистских публикациях. Так что же движет «общественниками», как справедливо отметил коллега, желающими «нанести пользу» людям? Ответ — в вышесказанном. «Имидж — ничто, деньги — всё», - видимо по такому принципу, перефразируя слоган из старой-доброй рекламы, сердобольные женщины из центра Саратова решили «помочь» жителям Ленинского остаться без новой школы, о которой тысячи семей мечтали годами.