18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта

Общество
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта


Очередной, девятый по счету, Всероссийский экономический диктант пройдет 14 октября 2025 года одновременно во всех регионах страны и нескольких зарубежных странах. Организатором образовательного события на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» выступает Вольное экономическое общество России. Проект неизменно поддерживает Фонд Юрия Лужкова при содействии администраций субъектов РФ и ведущих вузов.

Появившись впервые в календаре просветительских инициатив в 2017 году, Экономический диктант с того времени существенно расширил число участников и географию. Представители всех регионов России, а также 11 зарубежных государств, среди которых Беларусь, Монголия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Сирия и Китай, — всего 392 456 человек, приняли участие в Диктанте в 2024 году.

Методическая комиссия, формируя задания к Диктанту, использует и предложенные участниками конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта» идеи. Предлагая интересующимся экономикой студентам вузов и старшеклассникам составить собственные вопросы, конкурс ежегодно проводится с 2021 года. Откликнувшись на приглашение, участники в первый год отправили чуть больше 100 заявок, а в текущем году количество вопросов еще в первые дни превысило 300.

Все материалы, присланные на конкурс, проходят экспертизу, и в задания Диктанта включаются лучшие вопросы. Победителей организаторы объявляют и чествуют после завершения проекта, награждая дипломами и подарками. Фонд Юрия Лужкова в 2022 году учредил специальную номинацию, вручая особый приз самому юному победителю конкурса.

Продолжая начатую Юрием Лужковым работу в контакте с ведущими отечественными экономистами, Фонд его имени тесно взаимодействует с ВЭО России, подчеркивая значительный вклад, сделанный Юрием Михайловичем в становление и развитие экономики Москвы и всей страны.

Всероссийский экономический диктант стал частью цикла памятных мероприятий, проводимых Фондом Юрия Лужкова в честь 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, которое будет отмечаться в следующем году.

Фото: изображение от Freepik