Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта

Очередной, девятый по счету, Всероссийский экономический диктант пройдет 14 октября 2025 года одновременно во всех регионах страны и нескольких зарубежных странах. Организатором образовательного события на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» выступает Вольное экономическое общество России. Проект неизменно поддерживает Фонд Юрия Лужкова при содействии администраций субъектов РФ и ведущих вузов.Появившись впервые в календаре просветительских инициатив в 2017 году, Экономический диктант с того времени существенно расширил число участников и географию. Представители всех регионов России, а также 11 зарубежных государств, среди которых Беларусь, Монголия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Сирия и Китай, — всего 392 456 человек, приняли участие в Диктанте в 2024 году.Методическая комиссия, формируя задания к Диктанту, использует и предложенные участниками конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта» идеи. Предлагая интересующимся экономикой студентам вузов и старшеклассникам составить собственные вопросы, конкурс ежегодно проводится с 2021 года. Откликнувшись на приглашение, участники в первый год отправили чуть больше 100 заявок, а в текущем году количество вопросов еще в первые дни превысило 300.Все материалы, присланные на конкурс, проходят экспертизу, и в задания Диктанта включаются лучшие вопросы. Победителей организаторы объявляют и чествуют после завершения проекта, награждая дипломами и подарками. Фонд Юрия Лужкова в 2022 году учредил специальную номинацию, вручая особый приз самому юному победителю конкурса.Продолжая начатую Юрием Лужковым работу в контакте с ведущими отечественными экономистами, Фонд его имени тесно взаимодействует с ВЭО России, подчеркивая значительный вклад, сделанный Юрием Михайловичем в становление и развитие экономики Москвы и всей страны.Всероссийский экономический диктант стал частью цикла памятных мероприятий, проводимых Фондом Юрия Лужкова в честь 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, которое будет отмечаться в следующем году.Фото: изображение от Freepik