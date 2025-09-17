Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном

просмотров: 108

Отметим, что при подаче иска были заявлены обеспечительные меры в виде запрета ГКУ Саратовской области «Управление капительного строительства», администрации города, комитетам по управлению имуществом города и Саратовской области выполнять строительные и иные работы, которые бы нарушили целостность территории сквера «Территория детства», а также запрета иному кругу лиц по застройке указанного сквера и реализации Генерального плана в обжалуемой части.Саратовским областным судом в удовлетворении ходатайства о наложении обеспечительных мер отказано, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.Не добившись запрета строительства образовательного учреждения в областном суде, заявители подали кассационную жалобу на определение об отказе в удовлетворении ходатайства о наложении обеспечительных мер.Однако 12 сентября судья Первого кассационного суда общей юрисдикции Елена Шаронова, рассмотрев дело без проведения судебного заседания, оставила жалобу истцов без удовлетворения.Источник - интернет-порталы судебных органов.Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством жителей.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.