Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку

Поступление в высшее учебное заведение — новый, долгожданный этап в жизни каждого выпускника. Однако профессиональное обучение требует от студента высокой степени организованности, концентрации и немало физических усилий.

Изучение иностранного языка как явления, отражающего культуру определенной нации, носит комплексный характер, затрагивая освоение сразу четырех навыков: использование речи, письма, говорения, чтения и восприятия на слух. Обучение иностранному языку в вузе ставит своей целью формирование профессионального лексического запаса, освоение навыков работы с тематически ориентированной документацией, решение кейсов, презентацию результатов исследований и ведение коммуникации в контексте межкультурной среды, как утверждает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Фирсова И. В.

Успешное усвоение знаний — результат работы студента и методически верная организация занятия педагогом. Хронологическое распределение типов деятельности на семинаре, использование интерактивных методик, но также и учет личностных особенностей обучающихся являются залогами высоких академических результатов.

По мнению автора, использование заданий и игр, содержащих двигательный компонент на семинарах, в высшей школе имеет как теоретическую, так и практическую основу. Ряд исследований продемонстрировал высокую эффективность и взаимосвязь физической активности и умственной деятельности в образовательной среде. Движение активирует мозг, обогащая его кислородом. Помимо этого, стоит отметить релаксационный компонент как психологический фактор снятия напряжения перед использованием иноязычной речи.

Это могут быть различные виды поиска информации с необходимостью перемещения по аудитории, обсуждение мини-тем со сменой пары, работа в подгруппах с фиксацией информации на доске и поочередной презентацией материала и т. д. Творческий подход к организации урока, как поясняет автор, предполагает систематическое включение подвижных компонентов в привычную образовательную среду. Использование движения само по себе является физиологически активирующим, вовлекающим и переключающим компонентом. Регулярное задействование двигательных видов деятельности повышает мотивацию, способствует взаимодействию между студентами и улучшению психологического климата на занятии.

Осуществление данного подхода, с точки зрения Фирсовой И. В., ведет к улучшению достижений студентов и благоприятной образовательной среде.

