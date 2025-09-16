16 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
18:00 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»
17:00 | 15 сентября
На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд
16:30 | 15 сентября
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области
15:58 | 15 сентября
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
15:30 | 15 сентября
Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за
14:05 | 15 сентября
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков
14:00 | 15 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
13:35 | 15 сентября
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы

«Мы за школу! Школе быть!», – с такими призывами неравнодушные горожане, выступающие за скорейшее начало строительства школы в п.Молодежный в Саратове, провели перформанс.

Выступающие недвусмысленно дали понять противникам проекта: школа должна быть построена именно в районе сквера «Территория детства». Они подчеркнули критичность ситуации, настаивая на том, что новая школа жизненно необходима для ликвидации дефицита мест и обеспечения качественного образования детей целого района.
Напомним, ранее группа противников строительства социального учреждения утверждала, что бесхозную территорию сквера необходимо оставить для выгула собак.