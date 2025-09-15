15 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00 | 15 сентября
В Саратовской области выберут предпринимателей года
09:17 | 15 сентября
В Саратове отметили День танкиста
09:00 | 15 сентября
Активное долголетие: социальные туристы из Дергачевского района занялись плаванием
19:28 | 14 сентября
Жители страны высмеивают противников строительства школы в Саратове
11:46 | 13 сентября
Многодетная мать о поведении противников школы: Здравый смысл не с ними
08:51 | 13 сентября
Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
Пользователи популярного портала недоумевают – почему жители Саратова против строительства новой школы?
Не понимаю, против чего они протестуют? – такой вопрос в своем большинстве иронично задают жители страны, пользователи популярной интернет-платформы.
Позицию большинства горожан отражает мнение саратовчанки:
«Парк такой себе, были там с ребенком один раз, второй раз туда приехать желания не возникает. Собачников больше, чем детей. Большая часть парка не пострадает, школу строят в самой заброшенной его части».
Акцент пользователи делают на законности строительства учебного заведения. Местные жители в строительстве школы видят возможность улучшить качество жизни в Ленинском районе и создать комфортные условия для получения качественного образования юных саратовцев.