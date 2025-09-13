13 сентября 2025 СУББОТА
Новости
11:46 | 13 сентября
Многодетная мать о поведении противников школы: Здравый смысл не с ними
08:51 | 13 сентября
Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Многодетная мать о поведении противников школы: Здравый смысл не с ними

Общество
«Что за дичайший шум подняли вокруг строительства школы? Люди в здравом уме должны быть ЗА новые современные учебные заведения, а не против них. Лично мне совершенно непонятна логика этих псевдо-активистов, которые готовы оставить детей в переполненных школах», – высказалась Алла Фетисова, многодетная мать, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области.




– Особенно умиляет внезапная истерика госпожи Налимовой и её компании. Ни её, ни её спонсоров не было видно на субботниках, на собраниях по благоустройству — ровно до того момента, как появился повод для хайпа. Очень удобно и очень своевременно. Не иначе как методички от заморских «доброжелателей» подоспели, которые только и рады любому поводу расколоть общество и остановить развитие города. Их риторика — это чистый воды навальнизм: передергивание фактов, нагнетание паники, слезливые истории про «вырубку всего парка» и полное игнорирование того, что на самом деле будет построена не бетонная плита, а современная школа с собственной благоустроенной территорией. Они кричат о проблеме, которую сами же и создали в своих фантазиях.

Вопрос на засыпку: почему все эти защитники внезапно проснулись именно сейчас? Может, потому что настоящая их цель — не парк, а политический капитал и раскрутка своих медийных имен на скандале? Строительство школы — это благо. А борьба с ним на таких условиях — это чистой воды спекуляция и предательство интересов наших же детей, – возмутилась общественница.