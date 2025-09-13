Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей

просмотров: 81

Не ожидал, что вообще могут быть люди, которые выступают против строительства нужной современной школы, о которой тысячи жителей просят не один год. Но когда увидел их поведение, все встало на свои места. Сразу стало очевидно, что все разговоры про иноагентов - не просто слухи. Когда у людей нет здравых аргументов, они начинают применять физическую силу. Благодарен другим ребятам из «Молодой Гвардии», которые оказались рядом и пришли на помощь. Был бы один, наверняка бы все закончилось госпитализацией.Я сам учился во вторую смену и знаю как это тяжело для детей и для родителей. Очевидно, что новая школа в Ленинском районе, которая позволит решить эту проблему для тысячи семей, - приоритет, и контраргументы противников выглядят просто нелепо. Они точно борются не за людей и земляков. Их методы только подтверждают это. Манипуляции, ввод в заблуждение и откровенная ложь и агрессия. Смотреть на такое спокойно невозможно, поэтому с единомышленниками пришли на законную акцию, чтобы поддержать большинство, которое за школу.Спасибо уполномоченному по правам человека, что обратила внимание на этот вопиющий беспредел и встала на нашу защиту. Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку действиям этих агрессивных псевдоактивистов.Борисов Сергей Витальевич, 19 лет. Руководитель Волжского отделения МГЕР.