13 сентября 2025 СУББОТА
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах (Штаб) Борис Шинчук прокомментировал начало работы Штаба:

В этом году Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам. Более 600 общественных наблюдателей получили направления на избирательные участки от Общественной палаты области. Все они прошли обучение. На всех 158 избирательных участках, на которых проводятся выборы, общественные наблюдатели присутствуют. Региональный штаб общественного наблюдения в течение трех дней голосования будет осуществлять всесторонний мониторинг выборов, обеспечивая неукоснительное соблюдение избирательного законодательства всеми субъектами выборного процесса. Сегодня в общественное наблюдение в регионе вовлечены все крупные общественные организации, которые руководствуются в своей работе принципами беспристрастности, честности, добросовестности, уважения прав и законных интересов участников выборов. В Единый день голосования избирателям предстоит выбрать 12 муниципальных депутатов и трех депутатов областной Думы. На эти мандаты претендует более 50 кандидатов, в том числе кандидаты от пяти политических партий. Поэтому выборы конкурентные и все зависит от избирателей, которые должны выбрать достойных депутатов, а общественные наблюдатели проследят, чтобы все прошло в соответствии с законом.