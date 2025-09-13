Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»

просмотров: 91

В этом году Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам. Более 600 общественных наблюдателей получили направления на избирательные участки от Общественной палаты области. Все они прошли обучение. На всех 158 избирательных участках, на которых проводятся выборы, общественные наблюдатели присутствуют. Региональный штаб общественного наблюдения в течение трех дней голосования будет осуществлять всесторонний мониторинг выборов, обеспечивая неукоснительное соблюдение избирательного законодательства всеми субъектами выборного процесса. Сегодня в общественное наблюдение в регионе вовлечены все крупные общественные организации, которые руководствуются в своей работе принципами беспристрастности, честности, добросовестности, уважения прав и законных интересов участников выборов. В Единый день голосования избирателям предстоит выбрать 12 муниципальных депутатов и трех депутатов областной Думы. На эти мандаты претендует более 50 кандидатов, в том числе кандидаты от пяти политических партий. Поэтому выборы конкурентные и все зависит от избирателей, которые должны выбрать достойных депутатов, а общественные наблюдатели проследят, чтобы все прошло в соответствии с законом.