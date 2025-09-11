Омбудсмен обратилась в полицию из-за нападения на сторонника строительства школы

просмотров: 43

В мой адрес поступило обращение о нарушении прав гражданина, к которому применена физическая сила в ходе публичной акции.Авторы обращения пояснили, что молодой человек участвовал в публичной акции в поддержку строительства новой современной школы в Ленинском районе,законно проявлял свою гражданскую позицию. Однако со стороны противников строительства учреждения последовали грубые высказывания и было применено физическое воздействие.При этом молодой человек никакой агрессии ни к кому не проявлял. Заявители утверждают, что в ходе возникшей перепалки было проявлено неуважительное отношение к государственному символу России - Флагу РФ.Считаю, что озвученные обстоятельства требуют проверки со стороны правоохранительных и надзорных органов.