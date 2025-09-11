Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве

просмотров: 114

6 сентября 2025 г. в Москве с успехом финишировал пятый ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России.6 сентября стало последним и самым зрелищным днем турнира, так как в этот день прошли и финальные матчи за призовые места, и церемония награждения победителей. Благодаря прекрасной погоде и высокому уровню подготовки спортсменов финальный день получился очень насыщенным и зрелищным, так как борьба велась до последнего.В итоге в основном турнире Диана Долматова (Москва) в упорной трехсетовой борьбе переиграла Варвару Бердиеву (Москва), а в противостоянии двух Александров — Чернухина и Пономарева – победил Александр Черныхин (Москва). В финале микста оказались только столичные игроки, сильнейшей стала пара Ева Султанова и Иван Синяков, одержав победу над Ангелиной Пахоменко и Матвеем Кирсановым. Победителями дополнительного турнира стали Ирина Жукова (Москва) и Егор Ткач (Ростов-на-Дону).Призы юные теннисисты принимали из рук президента Федерации тенниса Москвы Пантелеева Е.А., заслуженного тренера России и директора ДСТШ «Белокаменная» Камельзон В.Н., заслуженного тренера России и исполнительного директора ДСТШ "Белокаменная" Камельзон Н.А., а также исполнительного директора Федерации тенниса Москвы Мостюк А.В.Каждый из спортивных деятелей в своих приветственных словах отметил вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие тенниса в России и в Москве, и, в частности, в создание детской теннисной школы «Белокаменная», на кортах которой турнир проходил уже в третий раз. Эта школа была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря личной поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном участии.Фонд Юрия Лужкова предоставил победителям призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки. Директор ДСТШ «Белокаменная» Владимир Наумович Камельзон отдельно поблагодарил Елену Батурину и Фонд Юрия Лужкова за бессменную поддержку турнира.Елена Батурина, председатель Фонда Юрия Лужкова, поздравила молодых спортсменов, их тренеров, родных и всех болельщиков большого тенниса: «Мы гордимся возможностью поддерживать Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича, потому что это не только замечательный спортивный праздник, но и важный для всех присутствующих теннисистов этап в их спортивной карьере. Юрий Михайлович не просто разделял нашу общую любовь к этому замечательному виду спорта, но, понимая необходимость развивать и поддерживать стремления юных спортсменов ради будущего спорта, делал для этого все возможное».Всего в турнире приняли участие порядка 100 юных спортсменов, юношей и девушек до 15 лет, представляющих теннисные школы Москвы и тринадцати регионов России. В зависимости от результатов турнира все участники получат квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердят свои спортивные разряды.«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова» проводится с 2020 года, являясь данью памяти Юрию Михайловичу Лужкову, возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, его огромному вкладу в развитие российского и московского спорта и, в особенности, многолетней поддержке российского тенниса. В продолжение его многолетнего труда Фонд Юрия Лужкова сегодня реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.Всероссийский турнир войдет в цикл памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова.На фото:Финал юбилейного турнира им. Юрия ЛужковаЕлена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова