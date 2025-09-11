11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям

Общество
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» записали видеообращение, в котором призывают защитить город от иноагентов и прозападных сил
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям

«Мы, молодежь Саратова, не позволим шантажировать наш город и разрушать страну.
Мы поддерживаем все проекты, направленные на развитие города и области. Но сообщество навальнистов мешает реализовывать необходимые для жителей инициативы. Не даёт развиваться городу, препятствует важным проектам и решениям.
Мы это видим на примере строительства Столыпинского индустриального парка, реконструкции Привокзальной площади, развития набережной, территории около Сенного рынка, ввода в строй современных медучреждений, включая онкоцентр. А также строительства школ, необходимого для того, чтобы все дети учились в одну смену.
Мы оставляем за собой право отстаивать интересы жителей и поддерживать проекты, важные для развития Саратова и нашей области. Всегда, как только курируемые из-за рубежа лица будут пытаться мешать их реализации.
Мы не будем стоять в стороне и не позволим иноагентам вводить людей в заблуждение, манипулировать их сознанием и навязывать антигосударственную точку зрения.
Защитим наш город, промышленность, жителей!», - подчеркнули представители молодежи.