«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии

В конференции приняли участие порядка 140 человек – руководители и представители исполнительных и законодательных органов области, общественных организаций, эксперты научного сообщества, студенты.Работа конференции велась на пяти дискуссионных площадках: «Финансовая стабильность семьи – как ресурс демографического подъема», «Все ли решают деньги? Формирование демографического поведения населения», «Репродуктивное здоровье как фактор демографического подъема», «Среда обитания: город и село, доброжелательные к семье. Как изменить облик региона?», «Информация и роль СМИ в решении демографических проблем».На завершающей панельной дискуссии выступили директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев, председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.Как отметил Виктор Чепляев, сегодня необходимо ставить конкретные задачи по повышению рождаемости и разрабатывать пути их решения. «Сегодня, как показывают социологические опросы, многие молодые люди поддерживают семейные ценности. При этом, когда мы говорим о рождаемости, это значит, что дети должны рождаться в семьях, причем в счастливых и благополучных семьях», – высказал свою точку зрения Виктор Чепляев.Алексей Антонов обратил внимание на необходимость создания комфортных условий для жизни в сельской местности. На это, в том числе, направлена работа депутатов областной Думы по созданию Стратегии развития районов.«Важно создавать положительные решения во всех направлениях – благоустраивать общественные территории, приводить в порядок школы, открывать новые кружки и секции для молодежи, ремонтировать дороги. Все это будет способствовать тому, чтобы люди оставались в селах, не стремились уехать в большие города», – отметил Алексей Антонов.«Сегодня на самом высоком уровне говорится о том, что в основе государственной политики лежит принцип семейноцентричности. На его реализацию направлен, в том числе, национальный проект Президента Владимира Владимировича Путина «Семья», в котором региональный минтруд принимает участие. Будем дальше развивать семейноцентричность во всех сферах. Как показал сегодняшний день, в этом вопросе есть поддержка со стороны депутатского корпуса, научного сообщества, общественности, а самое главное – есть запрос со стороны молодых людей», – обратился к участникам дискуссии Денис Давыдов.По итогам мероприятия были выработаны предложения, которые войдут в итоговую резолюцию научно-практической конференции «Саратовская область – пространство для семьи».