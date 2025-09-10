На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы

10 сентября 2025 СРЕДА
Сегодня, 9 сентября 2025 года, в сквере «Территория детства» состоялась концертная программа «С праздником, любимый город!». Она посвящена 435-летию Саратова.

Место проведения было выбрано не случайно. Здесь, рядом со сквером, скоро вырастет новая школа. Юные таланты, еë будущие ученики, показали, что наша история – это не просто страницы в учебнике, а энергия, которая живет в новых поколениях.

Педагоги центра детского творчества провели не просто концерт, а задушевный разговор о корнях нашего великого народа, о нашей истории.

Саратов по праву носит звание «Город трудовой доблести», и в этом обширном понятии не только заводы и рекорды, но и ежедневный кропотливый труд по воспитанию детей, сохранению культуры и созданию красоты.

Участники вспомнили не только основателей города, но и тех знаменитых земляков, кто своим творчеством и трудом прославил саратовскую землю.

Фольклорный ансамбль «Куделька» и ансамбль саратовских гармоник «Родник» исполняли народные мелодии – озвучивали генетический код нации. Танцевальные коллективы «Иван да Марья» и «Альянс» в каждом движении рассказывали историю о силе и красоте русской души. Это был не просто концерт, а живая эстафета наследия, переданная от старших к младшим.

Ансамбль «Вечора» продемонстрировал, как народные традиции органично вплетаются в современное искусство, рассказывая, что культура – это живой, развивающийся организм.

Праздник в сквере «Территория детства» стал не просто очередным мероприятием ко Дню города. Он воплотил в себе главную идею: наши дети определят наше будущее, и наша задача – научить их любить свою страну, свой город, гордиться своими предками и своей историей. Именно такие люди сделают завтрашний день достойным, ярким, светлым.