Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, успешно завершился в Оренбурге. Масштабный проект, проходивший в 15 городах страны, был направлен на выражение благодарности защитникам Родины и поддержку участников специальной военной операции и их семей.В рамках заключительных мероприятий хедлайнер фестиваля боевая музыкальная группа «Катюша» посетила дома младшего лейтенанта Владислава Невзорова. Боец 12-го гвардейского танкового Шепетовского полка с 2022 года выполнял задачи в ЛНР, командовал взводом операторов БПЛА, а в мае 2025 года был ранен на курском направлении. Участницы группы лично приехали к нему перед концертом, чтобы передать важные для реабилитации подарки. Девушки слышали историю подвига Владислава от сослуживцев, и их впечатлил его возраст — он оказался одного года рождения с ними.«Когда мы решили поддержать ребят на СВО в 2023 году и поехали в свою первую командировку, мы не могли им ничем помочь, кроме наших голосов. Узнав, что наш ровесник после тяжелого ранения нуждается в необходимых для реабилитации вещах, мы с девушками решили поддержать его. Когда нам предложили выступить в Оренбурге, мы сразу поняли, что это судьба», — отметила солистка группы Юлия Поленкова.Все переданные вещи — ноутбук для связи с сослуживцами и обучения, телевизор для организации досуга во время восстановления и умная колонка — были приобретены на личные средства артисток. Особое значение имеет умная колонка, которая позволит бойцу слушать любимые песни, включая композиции группы «Катюша», популярные среди военнослужащих и поднимающие боевой дух.Вечером того же дня Владислав посетил концерт группы в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», где услышал хиты «Катюши» — «Майбах», «Адреналин» и «Лето за лентой» — в живом исполнении. После выступления артистки пригласили бойца за кулисы для личной встречи и общения.Этот визит продолжает практику группы, которая не ограничивается концертной деятельностью в зоне СВО, но и систематически поддерживает раненых военнослужащих в тылу. За время своей деятельности с мая 2023 года участницы группы совершили 23 командировки к местам дислокации военнослужащих, дали более 80 концертов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Группа «Катюша» уже получила признание за свою деятельность — участницы награждены медалями «Участнику СВО» и «Генерал-майор Александр Александров». Однако, как отмечают сами артистки, главная награда — это возможность лично поддерживать бойцов и видеть их реакцию.Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» стал площадкой для объединения усилий гражданских активистов, волонтеров и творческих коллективов. Проект демонстрирует, что поддержка защитников Родины может и должна быть конкретной и практической, а искусство становится важным элементом моральной поддержки и реабилитации военнослужащих.Народный фронт и группа "Катюша" выражают благодарность всем волонтерам, организаторам и участникам фестиваля за проявленное единство и продолжение традиций народной помощи тем, кто защищает наше Отечество на передовой и проходит реабилитацию после ранений.