6 сентября 2025 СУББОТА
Новости
14:22 | 06 сентября
Требую признать Елену Налимову иностранным агентом!
21:26 | 05 сентября
Фонд Юрия Лужкова отметил юбилей Храма Христа Спасителя издательским проектом
17:36 | 05 сентября
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену
16:23 | 05 сентября
Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
16:23 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
11:30 | 05 сентября
В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту
11:00 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
10:27 | 05 сентября
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»
09:05 | 05 сентября
За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Требую признать Елену Налимову иностранным агентом!

Общество
Требую признать Елену Налимову иностранным агентом!


Елена Кичаева, член Общественной палаты Саратовской области:

Недавнее признание самой Елены Налимовой проливает свет на истинную природу её так называемой общественной деятельности. Она сообщила, что проходила подготовку в воронежском Центре защиты прав СМИ — организации, которая была официально признана иностранным агентом ещё в 2015 году.

Этот факт сам по себе объясняет многое, но источники финансирования центра говорят ещё больше. Среди доноров числятся Европейская комиссия (Бельгия) и несколько британских фондов, включая The Sigrid Rausing Trust.

Это не просто фонд. Его основательница, Сигрид Раусинг, известна своими русофобскими взглядами, а сама организация постоянно спонсирует антироссийские НКО. Именно в такой структуре, на деньги западных фондов, Налимова получала свои знания.

Особое внимание стоит уделить и преподавателям. Курс по диффамации, который как ранее призналась посещала Налимова, с большой долей вероятности вела Светлана Кузеванова — юрист, которая публично защищала Навального в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, пытаясь подменить понятие «клевета» юридическим термином «диффамация». Таким образом, Налимову обучали технологиям защиты от обвинений в распространении лжи под руководством людей, непосредственно связанных с оппозиционными структурами.

Становится очевидно, что протесты, которые организует Налимова, не являются стихийным волеизъявлением граждан. Это результат работы человека, прошедшего обучение в организации-иноагенте на деньги западных фондов с антироссийской репутацией. Налицо прямая связь между её деятельностью и иностранным влиянием, что может являться исчерпывающим основанием для признания её лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Прошу считать это заявление обращением в правоохранительные органы.