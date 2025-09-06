просмотров: 76

Недавнее признание самой Елены Налимовой проливает свет на истинную природу её так называемой общественной деятельности. Она сообщила, что проходила подготовку в воронежском Центре защиты прав СМИ — организации, которая была официально признана иностранным агентом ещё в 2015 году.Этот факт сам по себе объясняет многое, но источники финансирования центра говорят ещё больше. Среди доноров числятся Европейская комиссия (Бельгия) и несколько британских фондов, включая The Sigrid Rausing Trust.Это не просто фонд. Его основательница, Сигрид Раусинг, известна своими русофобскими взглядами, а сама организация постоянно спонсирует антироссийские НКО. Именно в такой структуре, на деньги западных фондов, Налимова получала свои знания.Особое внимание стоит уделить и преподавателям. Курс по диффамации, который как ранее призналась посещала Налимова, с большой долей вероятности вела Светлана Кузеванова — юрист, которая публично защищала Навального в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, пытаясь подменить понятие «клевета» юридическим термином «диффамация». Таким образом, Налимову обучали технологиям защиты от обвинений в распространении лжи под руководством людей, непосредственно связанных с оппозиционными структурами.Становится очевидно, что протесты, которые организует Налимова, не являются стихийным волеизъявлением граждан. Это результат работы человека, прошедшего обучение в организации-иноагенте на деньги западных фондов с антироссийской репутацией. Налицо прямая связь между её деятельностью и иностранным влиянием, что может являться исчерпывающим основанием для признания её лицом, выполняющим функции иностранного агента.Прошу считать это заявление обращением в правоохранительные органы.