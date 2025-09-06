Фонд Юрия Лужкова отметил юбилей Храма Христа Спасителя издательским проектом

просмотров: 95

4 сентября в Храме Христа Спасителя прошла презентация книги «Храм Христа Спасителя», изданной при поддержке Фонда Юрия Лужкова. Презентация стала частью торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя и 15-летию Программы строительства православных храмов в городе Москве.В презентации приняли участие Митрополит Воскресенский Григорий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя; Игорь Ковалев, исполнительный директор Фонда Храма Христа Спасителя; Сергей Моисеев, председатель совета директоров издательско-полиграфического холдинга «Планета» и другие участники проекта. Каждый из выступающих отметил решающую роль Юрия Михайловича Лужкова в восстановлении Храма.В работе над изданием приняли участие Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Государственный исторический музей, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Государственный Русский музей, Музейное объединение «Музей Москвы», другие организации и частные коллекционеры. Издание объединило усилия историков, искусствоведов, редакторов и людей, сохранивших для потомков бесценные фотографии.В обращении от имени Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила: «Для Фонда было большой честью поддержать переиздание этой книги, ведь оно направлено на сохранение и распространение знания о строительстве Храма Христа Спасителя и роли Юрия Михайловича в возрождении главной православной святыни России... Книга рассказывает и об истории Храма, и о людях, принимавших непосредственное участие в его возрождении… и о Юрии Михайловиче не только как о мэре и государственнике, но человеке, искренне радеющем о духовном благополучии москвичей. Борьба за восстановление Храма была для него глубоко личным делом, целью которого было восстановление исторической справедливости, возрождение веры и культуры».В торжественной обстановке презентации Елене Батуриной передали награду «За жертвенное служение Храму Христа Спасителя 1 степени».В Музейной галерее Храма Христа Спасителя в настоящее время также проходит приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма», которая посвящена Юрию Михайловичу Лужкову и его вкладу в возрождение храмов Москвы, истории воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.Экспонатами выступают фото- и видеоматериалы Фонда Юрия Лужкова и Фонда Храма Христа Спасителя, артефакты, связанные со строительством, награды Ю. М. Лужкова от РПЦ и религиозных организаций, обращения, письма и воспоминания людей, связанные с восстановлением Храма.Пространство выставки состоит из нескольких разделов, описывающих этапы жизни Ю. М. Лужкова, рассказывающих об истории восстановления Храма Христа Спасителя и других святынь столицы, а также о реставрированных, воссозданных и новых построенных объектах искусства, культуры и спорта. Выставка будет открыта для посещения до 1 октября 2025 года.ФОТО: Презентация книги «Храм Христа Спасителя»