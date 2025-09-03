3 сентября 2025 СРЕДА
Фонд Юрия Лужкова наградит лучших молодых теннисистов со всей страны 6 сентября


30 августа 2025 г. в Москве стартовал пятый ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России.

Ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова проходит на кортах теннисной школы «Белокаменная», он продлится до 6 сентября. В последний день турнира состоятся финальные матчи за призовые места и церемония награждения победителей.

В турнире принимают порядка 100 юных спортсменов, юношей и девушек до 15 лет, представляющих теннисные школы Москвы и тринадцати регионов России. В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды. Руководителем турнира является Наталия Александровна Камельзон, первый вице-президент Федерации тенниса города Москвы и заслуженный тренер России.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится с 2020 года, являясь данью памяти Юрию Михайловичу Лужкову, возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, его огромному вкладу в развитие российского и московского спорта и, в особенности, многолетней поддержке российского тенниса.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина обратилась к спортсменам, организаторам и гостям турнира со словами: «Фонд каждый год с большой радостью поддерживает Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова. В этом году соревнования пройдут уже в пятый раз и соберут на кортах будущих теннисных легенд со всех уголков страны. Приглашаем всех любителей тенниса отметить пятилетие турнира и сделать его настоящим спортивным праздником!»

Детская теннисная школа «Белокаменная», на кортах которой проходит турнир в третий раз, также была одним из проектов, реализованных только благодаря личной поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном участии.

Фонд Юрия Лужкова предоставит победителям призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки.

Всероссийский турнир войдет в цикл памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова. Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

Интернет-трансляция соревнований проводится на сайтах Федерации тенниса г. Москвы и теннисной школы «Белокаменная».

Фото:Председатель Совета Фонда Е.Н. Батурина