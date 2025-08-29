29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину

Общество
Депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин по итогам встречи Президента Владимира Путина с губернатором Романом Бусаргиным выразил уверенность, что глава региона демонстрирует тактику ответственного и грамотного руководителя, четко выстраивающего стратегию развития Саратовской области.


- На третий год губернаторства Романа Бусаргина в Саратовской области явно наметились позитивные тенденции, четко прослеживается программа развития, которая идет в одном курсе со стратегической линией обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Состоявшаяся личная встреча лидера нации с главой региона уже вторая. И это определенный показатель внимания Владимира Путина к нашей области, безусловно, укрепляющий позиции руководителя региона, но при этом накладывающий на него серьезную ответственность.

То, что Роман Бусаргин готов в полной мере отвечать за все происходящие внутри области процессы, он доказал Владимиру Путину, открыто рассказав о положении дел в регионе. Да, есть развитие, но есть и ряд тем, требующих особого внимания. При этом была продемонстрирована реалистичная стратегия их решения, показано стремление к выполнению обозначенных Президентом задач. Всем давно известно, что говорить исключительно об успехах во время личных встреч с Президентом как минимум не конструктивно. Владимиру Путину важно видеть реальное положение, понимать, как на уровне региона будут решать вопросы и насколько оперативно, какие принимаются решения для развития экономики, образования, здравоохранения, как взаимодействуют с бизнесом, поддерживают население и в особенности участников СВО и их семьи. И обо всем этом и докладывал губернатор Саратовской области, акцентируя внимание Президента именно на выработке механизмов решения.

Из федерального центра сегодня явственно звучит посыл ко всем регионам: активнее поддерживать будут тех, кто готов брать ответственность, грамотно выстраивать стратегии развития, реалистично смотреть на вещи и ставить перед собой амбициозные, но достижимые цели. Именно такую тактику демонстрирует Роман Бусаргин. Он явно понимает, что сегодня важна результативность, а не одноразовые, красивые слова и отчеты.