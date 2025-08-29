Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину

просмотров: 135

- На третий год губернаторства Романа Бусаргина в Саратовской области явно наметились позитивные тенденции, четко прослеживается программа развития, которая идет в одном курсе со стратегической линией обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Состоявшаяся личная встреча лидера нации с главой региона уже вторая. И это определенный показатель внимания Владимира Путина к нашей области, безусловно, укрепляющий позиции руководителя региона, но при этом накладывающий на него серьезную ответственность.То, что Роман Бусаргин готов в полной мере отвечать за все происходящие внутри области процессы, он доказал Владимиру Путину, открыто рассказав о положении дел в регионе. Да, есть развитие, но есть и ряд тем, требующих особого внимания. При этом была продемонстрирована реалистичная стратегия их решения, показано стремление к выполнению обозначенных Президентом задач. Всем давно известно, что говорить исключительно об успехах во время личных встреч с Президентом как минимум не конструктивно. Владимиру Путину важно видеть реальное положение, понимать, как на уровне региона будут решать вопросы и насколько оперативно, какие принимаются решения для развития экономики, образования, здравоохранения, как взаимодействуют с бизнесом, поддерживают население и в особенности участников СВО и их семьи. И обо всем этом и докладывал губернатор Саратовской области, акцентируя внимание Президента именно на выработке механизмов решения.Из федерального центра сегодня явственно звучит посыл ко всем регионам: активнее поддерживать будут тех, кто готов брать ответственность, грамотно выстраивать стратегии развития, реалистично смотреть на вещи и ставить перед собой амбициозные, но достижимые цели. Именно такую тактику демонстрирует Роман Бусаргин. Он явно понимает, что сегодня важна результативность, а не одноразовые, красивые слова и отчеты.