24 августа 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:05 | 24 августа
«Зеленый фронт: вместе за наших защитников»: «серебряные» волонтеры продолжают готовить чайные сборы
16:30 | 23 августа
Саратовский ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке Защитников Отечества»
16:25 | 23 августа
Учащиеся школы-интерната угостили делегацию Ассамблеи традиционным хвалынским пирогом
09:23 | 23 августа
Кураторы кампании против строительства школы раздают инструкции из-за границы
22:34 | 22 августа
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
«Зеленый фронт: вместе за наших защитников»: «серебряные» волонтеры продолжают готовить чайные сборы

Общество
«Зеленый фронт: вместе за наших защитников»: «серебряные» волонтеры продолжают готовить чайные сборы


Акция «Зеленый фронт: вместе за наших защитников» набирает обороты.

Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Татищевского района и подопечные учреждения собрали разнотравье, а «серебряные» волонтеры сформировали из него специальные чайные сборы для защитников.

Сырье для наборов собирали по всем правилам – в сухую погоду, только здоровые и неповрежденные растения.
По словам сотрудников центра, в каждом пакетике чая из собранных и высушенных трав дар родной земли и теплая забота.

«Поддержим тех, кто стоит на страже нашей безопасности», - призывают к участию в акции татищевские старшие.

Деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.