«Зеленый фронт: вместе за наших защитников»: «серебряные» волонтеры продолжают готовить чайные сборы

Акция «Зеленый фронт: вместе за наших защитников» набирает обороты.Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Татищевского района и подопечные учреждения собрали разнотравье, а «серебряные» волонтеры сформировали из него специальные чайные сборы для защитников.Сырье для наборов собирали по всем правилам – в сухую погоду, только здоровые и неповрежденные растения.По словам сотрудников центра, в каждом пакетике чая из собранных и высушенных трав дар родной земли и теплая забота.«Поддержим тех, кто стоит на страже нашей безопасности», - призывают к участию в акции татищевские старшие.Деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.