23 августа 2025 СУББОТА
09:23 | 23 августа
Кураторы кампании против строительства школы раздают инструкции из-за границы
22:34 | 22 августа
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Кураторы кампании против строительства школы раздают инструкции из-за границы

Общество
Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук осудил нападки на депутата Ю.М. Литневскую.




«Саратовский блогер Елена Налимова записала и выложила очередное видео с нападками на тех, кто не разделяет ее взгляды на жизнь. Сделала она это с отдыха на одном из курортов из Юго-Восточной Азии.

Записать видео ей пришлось из-за всплывшей в сети аудиозаписи, где она подробно инструктирует, как организовать нападки на депутата Юлию Литневскую, известную своей помощью семьям  участников СВО.

Попытки вести кампанию против организатора волонтерской, гуманитарной и благотворительной деятельности лишний раз показывает полное отсутствие каких-либо моральных ограничителей у людей, которые в глазах многих заслужили репутацию манипуляторов общественным мнением. Скорее всего, это делается ради собственной выгоды и выгоды определенного круга заинтересованных лиц, которые ведут планомерную кампанию, направленную на то. чтобы остановить развитие региона.

Вместо того, чтобы будоражить общественное мнение, лучше стоит прислушаться к тысячам родителей, которые с нетерпением ждут появление нового образовательного учреждения в Ленинском районе.

Пока одни сосредоточены на реальной помощи людям, другие заняты лишь разжиганием розни и организацией скандалов и провокаций.

Критиковать позитивные перемены – очень удобная позиция для людей, которые не несут никакой ответственности за свои действия. Их мотивы всем понятны и очевидны».