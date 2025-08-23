Кураторы кампании против строительства школы раздают инструкции из-за границы

просмотров: 82

«Саратовский блогер Елена Налимова записала и выложила очередное видео с нападками на тех, кто не разделяет ее взгляды на жизнь. Сделала она это с отдыха на одном из курортов из Юго-Восточной Азии.Записать видео ей пришлось из-за всплывшей в сети аудиозаписи, где она подробно инструктирует, как организовать нападки на депутата Юлию Литневскую, известную своей помощью семьям участников СВО.Попытки вести кампанию против организатора волонтерской, гуманитарной и благотворительной деятельности лишний раз показывает полное отсутствие каких-либо моральных ограничителей у людей, которые в глазах многих заслужили репутацию манипуляторов общественным мнением. Скорее всего, это делается ради собственной выгоды и выгоды определенного круга заинтересованных лиц, которые ведут планомерную кампанию, направленную на то. чтобы остановить развитие региона.Вместо того, чтобы будоражить общественное мнение, лучше стоит прислушаться к тысячам родителей, которые с нетерпением ждут появление нового образовательного учреждения в Ленинском районе.Пока одни сосредоточены на реальной помощи людям, другие заняты лишь разжиганием розни и организацией скандалов и провокаций.Критиковать позитивные перемены – очень удобная позиция для людей, которые не несут никакой ответственности за свои действия. Их мотивы всем понятны и очевидны».