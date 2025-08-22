Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык

просмотров: 69

Саратовский студент-африканец стал участником специальной военной операции и планирует связать свою жизнь со службой в Российской армии.Модест родился в Того в Западной Африке, рассказал телеграм-канал SHOT. После школы он приехал в Саратов учиться, как он говорит, «русскому языку». Затем подписал контракт и уже в полевых условиях совершенствовал полученные в вузе знания.25-летний боец СВО с позывным «Максим» изъясняется на русском. Его тепло приняли товарищи-сослуживцы. Он отмечает, что в «России люди гениальные». После окончания контракта Модест собирается остаться в рядах Вооруженных сил РФ и продолжить службу.