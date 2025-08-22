Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»

просмотров: 82

- За последние несколько дней ко мне и моим помощникам поступило большое количество обращений от саратовцев. Все они касаются одной темы – строительства будущей школы в Ленинском районе. Жители домов, расположенных рядом с Центром детского творчества, переживают, что долгожданная школа может не появиться из-за провокаций со стороны противников ее строительства. Родители хотят, чтобы их дети учились в одну смену. Они искренне не понимают, почему между полноценными условиями обучения и заросшим травой участком сквера выбор должен остановиться на последнем. Успокоил их, что образовательное учреждение, несмотря ни на какие провокации, появится. Ведь оно необходимо здесь как воздух, это факт.