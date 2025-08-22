22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
10:21 | 22 августа
Ж/д вокзал Саратова имени Столыпина должен стать символом связи времен и поколений
10:00 | 22 августа
В Ртищево прошёл заключительный зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области
09:00 | 22 августа
«ДОЛГОлетние встречи-2025»: «серебряные» волонтеры посещают исторические места и сплавляются на сапах
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»

Общество
Депутат Саратовской городской думы Вячеслав Тарасов высказался в поддержку жителей, переживающих о судьбе будущей школы в микрорайоне Молодежный, отметив, что образовательное учреждение нужно как воздух:



- За последние несколько дней ко мне и моим помощникам поступило большое количество обращений от саратовцев. Все они касаются одной темы – строительства будущей школы в Ленинском районе. Жители домов, расположенных рядом с Центром детского творчества, переживают, что долгожданная школа может не появиться из-за провокаций со стороны противников ее строительства. Родители хотят, чтобы их дети учились в одну смену. Они искренне не понимают, почему между полноценными условиями обучения и заросшим травой участком сквера выбор должен остановиться на последнем. Успокоил их, что образовательное учреждение, несмотря ни на какие провокации, появится. Ведь оно необходимо здесь как воздух, это факт.