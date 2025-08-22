22 августа 2025 ПЯТНИЦА
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
10:21 | 22 августа
Ж/д вокзал Саратова имени Столыпина должен стать символом связи времен и поколений
10:00 | 22 августа
В Ртищево прошёл заключительный зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области
09:00 | 22 августа
«ДОЛГОлетние встречи-2025»: «серебряные» волонтеры посещают исторические места и сплавляются на сапах
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
Ж/д вокзал Саратова имени Столыпина должен стать символом связи времен и поколений

Общество
Инициатива присвоения железнодорожному вокзалу Саратова имени Петра Аркадьевича Столыпина – это не просто дань уважения выдающемуся государственному деятелю, но и важный шаг в направлении сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма. Об этом заявил Игорь Мещеряков - член комиссии Общественной палаты Саратовской области по образованию, культуре, просвещению, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.


- Столыпин, будучи саратовским губернатором, стал одним из самых прогрессивных государственных деятелей начала XX века. Его реформы, направленные на развитие сельского хозяйства, укрепление крестьянства и стабилизацию политической обстановки, оказали глубокое влияние на судьбу страны.

Саратовская земля по праву гордится исторической связью с именем Столыпина. Именно здесь формировались его взгляды, здесь его карьера получила колоссальный импульс,  отсюда он отправился на повышение по службе, оставив неизгладимый след в истории России.

Присвоение имени Столыпина железнодорожному вокзалу – это символический акт, который подчеркивает связь времен и поколений. Ежедневно сотни людей, прибывая в наш город, будут вспоминать имя Столыпина и о его заслугах и вкладе в развитие нашей страны, о необходимости реформ, о важности сильной государственной власти, о ценности труда на благо Отечества.