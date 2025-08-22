22 августа 2025 ПЯТНИЦА
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
18:10 | 21 августа
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами
18:05 | 21 августа
Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром
18:04 | 21 августа
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Новая современная школа на 1100 мест, которая будет построена в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова, может стать полноценным патриотическим центром для детей. С таким предложение на круглом столе, прошедшем в комитете по образованию, выступили руководители музеев, представители высших военных учебных заведений и организаций дополнительного образования.



Участники совещания напомнили, что по решению общественности школа будет носить имя Героев специальной военной операции. Кроме того, там будет размещена тематическая музейная композиция. По мнению экспертов, все это станет хорошей базой для организации большой площадки, связанной с патриотическим воспитанием. Также прозвучала инициатива создать на фасаде будущей школы мурал, посвященный подвигу саратовцев.

Напомним, новая школа на 1100 мест будет интегрирована в рамках развития сквера "Территория детства". Она будет включать в себя бассейн и большое спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей микрорайона. Ранее с требованием возвести новое учреждение, которое позволит решить проблему обучения в 2 смены, в органы власти различного уровня обратились свыше 10 тысяч человек.