Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром

Участники совещания напомнили, что по решению общественности школа будет носить имя Героев специальной военной операции. Кроме того, там будет размещена тематическая музейная композиция. По мнению экспертов, все это станет хорошей базой для организации большой площадки, связанной с патриотическим воспитанием. Также прозвучала инициатива создать на фасаде будущей школы мурал, посвященный подвигу саратовцев.Напомним, новая школа на 1100 мест будет интегрирована в рамках развития сквера "Территория детства". Она будет включать в себя бассейн и большое спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей микрорайона. Ранее с требованием возвести новое учреждение, которое позволит решить проблему обучения в 2 смены, в органы власти различного уровня обратились свыше 10 тысяч человек.