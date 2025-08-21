Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы

просмотров: 74

Жители Ленинского района Саратова просят Следственный комитет проверить деятельность группы лиц, которая, по их мнению, может подталкивать граждан к незаконным действиям.В социальных сетях распространяется аудиосообщение, в котором одна из активисток "инструктирует сторонников" в специальном чате, где противники строительства новой современной школы в рамках развития сквера "Территория детства" обсуждают свои дальнейшие действия.В распоряжении нашего издания оказалась аудиозапись одного из таких сообщений. В нем активистка оскорбляет депутата областной думы Юлию Литневскую и рекомендует гражданам "грубо ее перебивать" и "затыкать". При этом акцентирует внимание, что парламентарию нельзя давать говорить о ее благотворительной деятельности, связанной с поддержкой участников СВО."Это, на самом деле, происходит регулярно уже на протяжении полугода. Всех инструктируют, иногда даже призывают к незаконным действиям. Звучат различные призывы, а руководители и манипуляторы, чтобы настроить людей, откровенно вводят их в заблуждение. Все это прикрывается благими намерениями, но на самом деле людей обманывают и агрессивно вербуют, по-другому это не назовешь", - поделился на условиях анонимности из-за страха преследования один из участников чата.