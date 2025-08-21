21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
09:42 | 21 августа
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы

Общество
Саратовцы сообщили о кураторах, «вербующих» жителей против строительства новой школы



Жители Ленинского района Саратова просят Следственный комитет проверить деятельность группы лиц, которая, по их мнению, может подталкивать граждан к незаконным действиям.

В социальных сетях распространяется аудиосообщение, в котором одна из активисток "инструктирует сторонников" в специальном чате, где противники строительства новой современной школы в рамках развития сквера "Территория детства" обсуждают свои дальнейшие действия.

В распоряжении нашего издания оказалась аудиозапись одного из таких сообщений. В нем активистка оскорбляет депутата областной думы Юлию Литневскую и рекомендует  гражданам "грубо ее перебивать" и "затыкать". При этом акцентирует внимание, что парламентарию нельзя давать говорить о ее благотворительной деятельности, связанной с поддержкой участников СВО.

"Это, на самом деле, происходит регулярно уже на протяжении полугода. Всех инструктируют, иногда даже призывают к незаконным действиям. Звучат различные призывы, а руководители и манипуляторы, чтобы настроить людей, откровенно вводят их в заблуждение. Все это прикрывается благими намерениями, но на самом деле людей обманывают и агрессивно вербуют, по-другому это не назовешь", - поделился на условиях анонимности из-за страха преследования один из участников чата.