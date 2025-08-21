21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
16:48 | 20 августа
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня
14:53 | 20 августа
В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов

Общество
Свыше 12 тысяч воспитателей и педагогических работников в детских садах Саратовской области получат единовременную премию. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин.



О важности стимулирования работников бюджетной сферы высказалась Наталия Дмитриева, заведующая МДОУ «Детский сад №121» г. Саратов, отметившая своевременность предстоящей выплаты.

- Дополнительное стимулирование работников бюджетной сферы и, в частности, воспитателей и педагогических работников детских садов – инициатива, заслуживающая уважения. Уровень нагрузки у них достаточно немаленький. Они способствуют разностороннему развитию малышей, дошкольников. Их хорошая работа – залог того, что родители могут спокойно выполнять свои трудовые обязанности, не беспокоясь о своем ребенке.

Эта единовременная премия показывает, насколько губернатор Роман Бусаргин комплексно подходит к вопросам стимулирования в бюджетной сфере и просто поддержки бюджетников. В прошлом году он уже премировал другую категорию, которая также выполняет большую социальную функцию. Люди чувствуют, что о них помнят и что они окружены заслуженным вниманием. Кроме того, на мой взгляд, единовременная премия, инициированная главой региона, станет приятным бонусом наших воспитателей. Особенно это актуально в преддверии нового учебного года.