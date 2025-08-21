Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов

просмотров: 99

О важности стимулирования работников бюджетной сферы высказалась Наталия Дмитриева, заведующая МДОУ «Детский сад №121» г. Саратов, отметившая своевременность предстоящей выплаты.- Дополнительное стимулирование работников бюджетной сферы и, в частности, воспитателей и педагогических работников детских садов – инициатива, заслуживающая уважения. Уровень нагрузки у них достаточно немаленький. Они способствуют разностороннему развитию малышей, дошкольников. Их хорошая работа – залог того, что родители могут спокойно выполнять свои трудовые обязанности, не беспокоясь о своем ребенке.Эта единовременная премия показывает, насколько губернатор Роман Бусаргин комплексно подходит к вопросам стимулирования в бюджетной сфере и просто поддержки бюджетников. В прошлом году он уже премировал другую категорию, которая также выполняет большую социальную функцию. Люди чувствуют, что о них помнят и что они окружены заслуженным вниманием. Кроме того, на мой взгляд, единовременная премия, инициированная главой региона, станет приятным бонусом наших воспитателей. Особенно это актуально в преддверии нового учебного года.