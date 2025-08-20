20 августа 2025 СРЕДА
Новости
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
16:48 | 20 августа
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня
14:53 | 20 августа
В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе

Общество
Ситуация, связанная с началом подготовительных работ по будущему строительству новой современной школы в п. Молодежный Ленинского района Саратова, вызывает много положительных откликов. Помимо жителей, которые требуют скорейшего возведения школы с современным спортивным комплексом, к обсуждению темы подключаются общественники, представители юридической и строительной отраслей.



Арбитражный юрист и представитель строительной отрасли региона Марина Александрова прокомментировала ситуацию вокруг подготовительных мероприятий к возведению новой школы. По её словам, проведение таких работ не противоречит нормам действующего градостроительного законодательства.

«В любых строительных циклах предусматривается такой период, как подготовка к их проведению. Это не является началом самого строительства, поэтому разрешения на него как отдельного нормативного акта не требуется», — пояснила специалист. Она подчеркнула, что такие меры позволяют создать оптимальные условия для дальнейшего процесса производства работ.

Таким образом, те работы, которые сейчас ведутся в Молодежном, реализуются в рамках правового поля, обеспечивая рациональность действий застройщика и соблюдение норм градостроительного кодекса.

Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова начались подготовительные работы в рамках будущего строительства новой современной школы с бассейном и спортивным комплексом. Они включают в себя производство земляных работ, расчистку территории, устройство подъездных путей и дренажей, начало переноса и переустройство инженерных сетей. Эксперты не сомневаются в законности проведения данных работ на этом этапе.