Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе

Арбитражный юрист и представитель строительной отрасли региона Марина Александрова прокомментировала ситуацию вокруг подготовительных мероприятий к возведению новой школы. По её словам, проведение таких работ не противоречит нормам действующего градостроительного законодательства.«В любых строительных циклах предусматривается такой период, как подготовка к их проведению. Это не является началом самого строительства, поэтому разрешения на него как отдельного нормативного акта не требуется», — пояснила специалист. Она подчеркнула, что такие меры позволяют создать оптимальные условия для дальнейшего процесса производства работ.Таким образом, те работы, которые сейчас ведутся в Молодежном, реализуются в рамках правового поля, обеспечивая рациональность действий застройщика и соблюдение норм градостроительного кодекса.Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова начались подготовительные работы в рамках будущего строительства новой современной школы с бассейном и спортивным комплексом. Они включают в себя производство земляных работ, расчистку территории, устройство подъездных путей и дренажей, начало переноса и переустройство инженерных сетей. Эксперты не сомневаются в законности проведения данных работ на этом этапе.