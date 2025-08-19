Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
Как сообщили на своей странице в телеграм-канале сторонники развития «Территории детства» в Ленинском районе Саратова, возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера "Территория детства":
«В прошлый раз мы собрали почти 10 тысяч подписей. Это огромная сила, но сейчас нам нужно больше! Мы начинаем новый, еще более масштабный этап и уверены, что сможем объединить десятки тысяч неравнодушных жителей нашего города.
Хватит мириться со второй сменой! Наши дети возвращаются из переполненных школ поздно вечером, у них не остается времени на кружки, спорт и просто на детство. Мы боремся за их право учиться в современных, комфортных и безопасных условиях в одну смену.
Мы знаем, что саратовцев, поддерживающих детей и уставших от второй смены, гораздо больше той горстки людей, что отстаивает интересы меньшинства и пытается остановить жизненно важный для района проект.
Новая школа – это не угроза для сквера. Это его логичное и необходимое дополнение. Это современные классы, бассейн, спортивные площадки – всё то, чего так не хватает нашим детям здесь и сейчас.
Каждая ваша подпись – это реальный вклад в будущее наших детей. Это громкий и ясный голос в защиту их интересов.
Присоединяйтесь! Рассказывайте о сборе подписей родным, друзьям и соседям. Вместе мы покажем, что нас – большинство.
Школе – быть!»,- говорится в сообщении.
Депутат Саратовской городской Думы Юрий Ерофеев (партия «Единая Россия») поддержал жителей микрорайона Молодежный, ждущих новую школу:
- Ленинский район подошел вплотную к решению серьезнейшей, застарелой проблемы с нехваткой мест в образовательных учреждениях. Я здесь вырос и вырастил своих детей. В разговорах с жителями района в течение долгого времени поднималась тема, что здесь очень нужна новая школа. Сейчас они обеспокоены активным противодействием строительству, которое развернула группа граждан. Люди справедливо волнуются за будущее своих детей, за их возможности учиться в достойных условиях и в нормальном режиме. Жители Ленинского района могут быть уверены: невзирая на все нападки и ухищрения противников строительства, школа откроет свои двери.
Напомним, ранее эксперты подтвердили законность подготовительных работ к строительству школы в Молодежном. Как пояснили специалисты, большой комплекс предварительных работ позволяет подготовиться к началу строительства большого образовательного учреждения. Согласно градостроительному кодексу, они могут выполняться до выдачи разрешения - со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу.