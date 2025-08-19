Ветераны СВО из Саратовской области отправились на «Кубок Защитников Отечества»

просмотров: 90

С 18 по 22 в Дзержинске Нижегородской области проходит Межрегиональный «Кубок Защитников Отечества», в котором примут участие команды из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.Саратовскую область в турнире представляют три спортсмена- участника специальной военной операции, которые поборются за медали в пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и метании ножей.Мероприятие призвано содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни среди военнослужащих.Организаторы турнира – Государственный фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России.