В Ершове проводятся аварийно-восстановительные работы в пострадавшем многоквартирном доме на ул. Космонавтов
Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
Общество
Ранее было получено  заключение экспертов о возможности восстановления  здания. В настоящий момент подрядная организация ведет работы по разборке кирпичной кладки поврежденных стен. Привлечена специализированная техника.

Параллельно с этим продолжается работа по оказанию  материальной помощи гражданам, чье имущество  пострадало. Всем жителям квартир перечисляется единовременная материальная помощь. Кроме того, по итогам оценки ущерба оказывается финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости.