В Ершове проводятся аварийно-восстановительные работы в пострадавшем многоквартирном доме на ул. Космонавтов

Ранее было получено заключение экспертов о возможности восстановления здания. В настоящий момент подрядная организация ведет работы по разборке кирпичной кладки поврежденных стен. Привлечена специализированная техника.Параллельно с этим продолжается работа по оказанию материальной помощи гражданам, чье имущество пострадало. Всем жителям квартир перечисляется единовременная материальная помощь. Кроме того, по итогам оценки ущерба оказывается финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости.