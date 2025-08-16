16 августа 2025 СУББОТА
Новости
09:35 | 16 августа
Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»
21:31 | 15 августа
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
17:51 | 15 августа
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
17:00 | 15 августа
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
16:46 | 15 августа
1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники
16:43 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
10:31 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
09:00 | 15 августа
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»

Общество
Подготовка к началу строительства школы в сквере "Территории детства" в Ленинском районе Саратова является важнейшим шагом в развитии саратовского образования. Об этом заявила член Общественной палаты области Елена Кичаева:



- Строительство новой школы на 1100 мест в Ленинском районе города Саратова является важным шагом к улучшению образовательной инфраструктуры нашего региона. Эта школа не только поможет разгрузить существующие учебные заведения, которые уже испытывают значительную нагрузку, но и создаст современные условия для обучения и развития детей.
Особое внимание стоит уделить спортивному ядру, которое построят на базе новой школы. Это будет способствовать не только физическому развитию, но и сформирует здоровый образ жизни среди молодежи.

Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии системы образования в Ленинском районе и городе Саратове в целом. Новая школа позволит создать условия для получения качественного образования и всестороннего развития детей, что в свою очередь будет способствовать формированию успешного и здорового поколения.
Самое главное , что эту школу ждут тысячи местных жителей, которая хотят для своих детей комфорта и удобства в образовательном процессе.
Надеюсь, что этот проект станет примером для дальнейшего развития образовательной инфраструктуры в нашем регионе.

Я как многодетная мама - за комфортность и всестороннее развитие наших детей!

Мнение общественницы разделяет и ее коллега по региональной ОП Иван Бирюлин:

- Новая школа с бассейном и спортивным ядром  в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова – это не просто необходимость, а важнейший шаг к созданию комфортных условия для обучения наших детей. Это позволит перевести близлежащие школы на односменный режим.  Детям не придётся торопиться на вторую смену или делать уроки ночью, потому что первую половину дня заняла учёба.

Это – наш шанс изменить жизнь тысяч семей к лучшему!  Давайте вместе работать над тем, чтобы наши дети учились в лучших условиях и росли здоровыми, активными и успешными!