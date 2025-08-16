Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»

просмотров: 75

- Строительство новой школы на 1100 мест в Ленинском районе города Саратова является важным шагом к улучшению образовательной инфраструктуры нашего региона. Эта школа не только поможет разгрузить существующие учебные заведения, которые уже испытывают значительную нагрузку, но и создаст современные условия для обучения и развития детей.Особое внимание стоит уделить спортивному ядру, которое построят на базе новой школы. Это будет способствовать не только физическому развитию, но и сформирует здоровый образ жизни среди молодежи.Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии системы образования в Ленинском районе и городе Саратове в целом. Новая школа позволит создать условия для получения качественного образования и всестороннего развития детей, что в свою очередь будет способствовать формированию успешного и здорового поколения.Самое главное , что эту школу ждут тысячи местных жителей, которая хотят для своих детей комфорта и удобства в образовательном процессе.Надеюсь, что этот проект станет примером для дальнейшего развития образовательной инфраструктуры в нашем регионе.Я как многодетная мама - за комфортность и всестороннее развитие наших детей!Мнение общественницы разделяет и ее коллега по региональной ОП Иван Бирюлин:- Новая школа с бассейном и спортивным ядром в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова – это не просто необходимость, а важнейший шаг к созданию комфортных условия для обучения наших детей. Это позволит перевести близлежащие школы на односменный режим. Детям не придётся торопиться на вторую смену или делать уроки ночью, потому что первую половину дня заняла учёба.Это – наш шанс изменить жизнь тысяч семей к лучшему! Давайте вместе работать над тем, чтобы наши дети учились в лучших условиях и росли здоровыми, активными и успешными!