Общество
Памяти Юрия Михайловича Лужкова — выдающегося государственного деятеля, внёсшего значительный вклад в возрождение храмов Москвы и воссоздание главной православной святыни столицы, посвящена выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма». Торжественное открытие экспозиции, приуроченной также к 25-летию Великого освящения Храма Христа Спасителя, состоится 19 августа 2025 года.

Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции

Выставка организована Фондом Юрия Лужкова и Фондом Храма Христа Спасителя при благословении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участие в создании экспозиции приняли предоставившие редкие фотоматериалы и уникальные экспонаты Главный архив РФ и Музей Москвы. Событие является первым в цикле масштабных памятных мероприятий, которые пройдут далее в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова.

Материалы экспозиции, демонстрируя ключевые этапы строительства и восстановления Храма Христа Спасителя на рубеже XX и XXI веков, создают яркий образ Юрия Михайловича Лужкова не только как государственного лидера, мэра столицы, но и человека, глубоко любившего Москву. Разрушение Храма в 1931 году он считал символом рокового разрыва с духовными корнями страны. Поэтому он загорелся идеей восстановить Храм Христа Спасителя, реализовав ее прежде всего не в качестве градостроительного проекта, а объединившего веру, культуру и политическую волю акта исторической справедливости.

Биографии Юрия Михайловича Лужкова, истории возрождения Храма Христа Спасителя и других святынь Москвы, а также строительству и реконструкции связанных с именем Юрия Михайловича знаковых объектов культуры, искусства и спорта столицы посвящены практически все тематические разделы экспозиционного пространства. В основу концепции выставки положены цитаты из автобиографической книги Юрия Лужкова «Москва и жизнь».

Среди экспонатов очень много артефактов строительства Храма, уникальных фото- и видеоматериалов, представлены награды Юрия Лужкова от РПЦ и религиозных организаций, воспоминания современников, их письма и обращения. Особое место выставки занимает старинная Библия. Задолго до восстановления Храма Христа Спасителя Юрию Михайловичу книгу вручила в 1992 году пожилая женщина. По ее словам, она выполнила волю супруга-историка, попросившего передать Библию тому, кто займётся возрождением Храма. Реликвия стала частью постоянной экспозиции церкви после завершения строительства.