Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани

Одним из предприятий в Казани, которые посетил Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Искандар, стал Казанский вертолетный завод, входящий в состав холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Мероприятие было организовано в рамках рабочей поездки монарха в Республику Татарстан, состоявшейся в ходе его государственного визита в Российскую Федерацию. Высокопоставленного гостя сопровождал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Делегация во главе с султаном ознакомилась с продукцией казанского предприятия. Были представлены вертолеты Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортной и премиум-модификации, а также легкие «Ансаты» в полицейском и санитарном вариантах. Кроме того, в новом летно-испытательном корпусе была развернута экспозиция, демонстрирующая промышленный потенциал Республики Татарстан и лучшие образцы техники ведущих предприятий региона.

Во время экскурсии гости осмотрели ключевые производственные цеха завода. На агрегатно-сборочном участке они наблюдали процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В цехе окраски делегацию познакомили с технологией нанесения защитных покрытий и работой окрасочно-сушильных камер. Заключительным пунктом маршрута стал монтажно-сборочный цех, где участники визита увидели финальный этап производства – полную сборку винтокрылых машин.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов отметил, что вертолеты семейства Ми-17 в течение уже около 30 лет эффективно используются в Малайзии, выступая основой парка Департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA). По его словам, машины зарекомендовали себя как надежная техника, способная результативно работать в сложных климатических условиях Юго-Восточной Азии при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении природных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

Руководитель холдинга подчеркнул: укрепление партнерских связей с Малайзией имеет важное значение для предприятия. Николай Колесов добавил, что визит Его Величества султана Ибрагима Искандара на казанский завод можно считать символом взаимного интереса сторон к российской вертолетной технике и стимулом для дальнейшего развития сотрудничества между странами.