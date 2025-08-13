13 августа 2025 СРЕДА
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского

Общество



Сергей Александрович Николаев, полковник внутренней службы в отставке, председатель Совета ветеранов Управления МВД России по г. Саратову:

В соцсетях активно обсуждается резкое высказывание сотрудника полиции. Однако, прежде чем делать поспешные выводы, важно разобраться в контексте.

Полиция выполняет свою работу — обеспечивает порядок и безопасность граждан. Конечно, эмоциональные формулировки недопустимы, но давайте не забывать, что любая информация должна проверяться, а слова — рассматриваться в полном контексте. Вместо того чтобы разжигать негатив, важно стремиться к диалогу и взаимопониманию между обществом и теми, кто его защищает.
Вообще если бы я был на месте коллеги, я бы предложил самым кричащим проследовать на освидетельствование. Потому как в ясном уме и средь бела дня человек не будет тарабанить ногами по забору и пререкаться с представителями правоохранительных органов.
Граждане имеют право выражать свое мнение, но делать это следует цивилизованно и в согласии с законом.


Сергей Климентьевич Авезниязов, представитель Председателя ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" в Приволжском федеральном округе, руководитель Саратовского областного отделения ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", пенсионер МВД, подполковник милиции

Все, что сейчас тиражирует ряд «общественников» и «активистов», могу назвать только одним словом – травля. Преследуя свои цели, эти люди пытаются строить из себя жертву, законные права которой были нарушены. А с их стороны, постоянные провокации, фото и видеосъемка сотрудника полиции при исполнении. Это настоящий режим давления, хорошо режиссированный и координирующийся извне. При этом вижу, как профессионально ведет себя полицейский: он продолжает выполнять свой служебный долг, спокойно отвечает на вопросы и разъясняет ситуацию, по сути, провокаторам.
Закон превыше всего и един для всех, независимо от офицерского звания, наличия телеграм канала, статуса общественника или активиста. В данном видео полицейский закон соблюдает. Но тут возникают другие вопросы. Почему «активисты» позволяют себе такое отношение к стражу правопорядка? Почему они голосят о своих правах, но забывают об обязанностях, в том числе исполнять законные требования полиции? Где у них разрешение на проведение публичной акции? Никто из них не думает, что в этой ситуации нарушители закона находятся по другую сторону камеры телефона. По букве закона на видео нет вины полицейского, зато есть все признаки проведения несанкционированных акций, а также неповиновение сотруднику полиции. Эти активисты фактически воспрепятствуют выполнению задач, возложенных на органы правопорядка. Ответственность за нарушение предусмотрена. Тем более, кто больше всех голосит о нарушенных нормах действующего законодательства, тот и должен быть кристально чист. Если требуете законности и справедливости, то нужно посмотреть, а ваши дела и поступки соответствуют этим принципам правового государства.