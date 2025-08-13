Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского

просмотров: 78

Шинчук напомнил, что в Саратове «искусственно раздувают скандал» вокруг сквера «Территория детства».«Там на заросшей кустарниками территории хотят построить современную школу со спортивными объектами, которыми смогут пользоваться все жители микрорайона. Благоустроить историческую часть сквера, сейчас там ставят автополив. За строительство школы, напомню, голосовали члены Общественной палаты вместе с жителями микрорайона. А письмо с требованием возвести этот объект подписали больше 10 тысяч горожан. Но так уж сложилось, что не всем нужно развитие Саратова. К сожалению, есть группа людей, противоборствующих любым инициативам во благо города. Такое мы наблюдали не раз. Гастролирующая трупа активистов по одному и тому же сценарию устраивают спектакли. А ведь у каждого спектакля всегда есть режиссер, методики которого уже всем известны. Печально одно – во все это втягивают местных жителей, которых вводят в заблуждение. Именно так и вышло со сквером. Людям не один месяц внушают, что им не нужна школа, что их лишат сквера, что нужно идти на незаконные акции», - заметил председатель Общественной палаты.По его мнению, сегодня ситуация достигла апогея, что вылилось в откровенную провокацию.«Эти же активисты подталкивали людей на столкновение с полицией. Правоохранительные органы обязаны были пресечь незаконные действия, призывали граждан к порядку. Но, видимо, не ожидали, что среди группы жителей были провокаторы. Они умело и методично выводят на эмоции. И сегодня мы видели, как это работает. Неосторожное высказывание вырывается из контекста и тиражируется в СМИ под видом угрозы гражданам. А что на самом деле было? Было законное требование сотрудника полиции не нарушать общественный порядок и покинуть территорию проведения работ, был отказ это делать со стороны граждан. И уж если бы наши полицейские были столь жестокими и беспощадными, какими их сейчас пытаются выставить, то обсуждали бы все сейчас не их слова, а действия. Давайте не будем забывать, что все они защищают закон и готовы защитить каждого из нас, если кому-то будет угрожать опасность. Это уже доказано многократно не словами, а делами», - написал Борис Шинчук.Напомним, сегодня на территории сквера рабочие проводили подготовительные работы по строительству школы. Группа граждан незаконно проникла на территорию проведения работ и пытались им помешать, требуя показать разрешения. По информации администрации, все разрешения на проводимые виды работ выданы.