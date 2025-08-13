13 августа 2025 СРЕДА
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского

Сегодняшнее заявление полицейского у сквера "Территория детства" при общении с группой активистов во время несанкционированной акции, выступающих против строительства школы, вызвало реакцию ветеранов правоохранительных органов, которые призвали учитывать обстоятельства, в которых оно было сделано.



Халиков Рифат Исхакович, Председатель Областного совета ветеранов ОВД и ВВ, член Коллегии ГУ МВД России по Саратовской области, полковник милиции в отставке.

Любят отдельные лица эпатировать публику словами, вырванными из контекста. Ради хайпа они готовы на все, только не на решение действительно важных проблем. Мне, как ветерану службы МВД, очень неприятно было смотреть, как высмеивают саратовских полицейских, находящихся при исполнении своих служебных обязательств. Давайте скажем прямо, что по факту был организован  несанкционированный митинг, ситуация специально провоцировалась и накручивалась. Разрешение на публичную акцию у инициативной группы нет и не было. Когда были привлечены правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и этим людям, так сразу записали удобный ролик, вырвав из контекста и интерпретиров в свою сторону, и пустили гулять по интернету. Ну, те, кто кричал, чтоб их расстреляли, и провоцировал тем самым полицейских, остались за кадром, себя они не показали всему миру. Еще Владимир Высоцкий пел про таких вот крикунов «из ветвей».
Мало кто хочет сделать себе имя трудом и добрыми делами. Гораздо проще выставить в неприглядном виде другого, особенно полицейского.
Еще раз напомню, что полицейские были при исполнении, и их требования покинуть территорию абсолютно законны. Если что-то не нравится, используйте законные методы, идите в суды. Но для этого надо иметь на руках серьезную доказательную базу своей правоты. Подстрекать людей на незаконные мероприятия и прикрываться ими, а также порочить честь сотрудников органов – это низко и подло. Как подло распространять подобные видео по интернету, не разобравшись в сути вопроса.