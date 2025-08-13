Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского

просмотров: 79

Халиков Рифат Исхакович, Председатель Областного совета ветеранов ОВД и ВВ, член Коллегии ГУ МВД России по Саратовской области, полковник милиции в отставке.Любят отдельные лица эпатировать публику словами, вырванными из контекста. Ради хайпа они готовы на все, только не на решение действительно важных проблем. Мне, как ветерану службы МВД, очень неприятно было смотреть, как высмеивают саратовских полицейских, находящихся при исполнении своих служебных обязательств. Давайте скажем прямо, что по факту был организован несанкционированный митинг, ситуация специально провоцировалась и накручивалась. Разрешение на публичную акцию у инициативной группы нет и не было. Когда были привлечены правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и этим людям, так сразу записали удобный ролик, вырвав из контекста и интерпретиров в свою сторону, и пустили гулять по интернету. Ну, те, кто кричал, чтоб их расстреляли, и провоцировал тем самым полицейских, остались за кадром, себя они не показали всему миру. Еще Владимир Высоцкий пел про таких вот крикунов «из ветвей».Мало кто хочет сделать себе имя трудом и добрыми делами. Гораздо проще выставить в неприглядном виде другого, особенно полицейского.Еще раз напомню, что полицейские были при исполнении, и их требования покинуть территорию абсолютно законны. Если что-то не нравится, используйте законные методы, идите в суды. Но для этого надо иметь на руках серьезную доказательную базу своей правоты. Подстрекать людей на незаконные мероприятия и прикрываться ими, а также порочить честь сотрудников органов – это низко и подло. Как подло распространять подобные видео по интернету, не разобравшись в сути вопроса.