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Елена Гамидова поддержала решение о присвоении имён героев ВОВ новым "Валдаям"

Общество

Директор АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области»
Елена Владимировна Гамидова прокомментировала решение о присвоении имён героев Великой Отечественной войны новым судам серии «Валдай».


"Присвоение имен героев Великой Отечественной войны новым судам серии "Валдай" — это важный шаг в сохранении исторической памяти и формировании патриотического сознания. Имена генерала Панфилова, политрука Клочкова и летчика Талалихина символизируют мужество, героизм и верность Родине, ставшие символом победы советского народа над фашизмом.

Такое решение подчеркивает значимость исторических личностей и их вклада в историю нашей страны. Оно помогает молодому поколению осознать величие подвига ветеранов, формирует чувство ответственности перед прошлым и настоящим Отечества. Важно, что эта традиция продолжает укрепляться благодаря инициативам, таким как предложение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, поддержавшего восстановление речной транспортной инфраструктуры региона.

Уважительное отношение к наследию Победы способствует развитию чувства гордости за свою страну, укрепляет единство нации и поддерживает интерес к изучению отечественной истории. Поэтому присвоение имен героев судов серии "Валдай" заслуживает поддержки и одобрения всех патриотов России".