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«Переговорка» в Тюмени — перспективы профессионального роста и карьеры для молодежи

Общество
«Переговорка» в Тюмени — перспективы профессионального роста и карьеры для молодежи


В Тюмени в одном из самых популярных пространств города, «Конторе пароходства», состоялась новая встреча «Переговорки» от направления Росмолодёжь.Карьера. Событие проводилось при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, Департамента по спорту и молодёжной политике Тюмени и «Конторы пароходства».

Активная Тюмень в даты проекта проводит муниципальный молодёжный фестиваль «Молодёжно.Просто», который ознаменовался событием федерального уровня, став партнёрской программой в рамках объединяющей идеи — содействие молодёжи в определении перспектив профессионального роста и карьерных возможностей в России.

Открыла трек приветственной речью Юлия Халитова, начальник отдела молодёжных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, отметив важность получения вдохновения на таких мероприятиях ребятами, которые только начинают свой трудовой путь.

Традиционно в формате открытого диалога участники и эксперты мероприятия обсудили цели и задачи, которые молодые люди определяют для себя на пути своего карьерного развития.

Круглый стол, посвящённый выявлению проблематики мотивации при поиске работы, позволил увидеть мышление участников и выявить потенциальные мотивационные элементы, которые могут стать драйвером для достижения профессиональных высот.

Мотивационные спикеры от лидеров рынка рассказали о возможностях построения карьеры, прохождения стажировок и обучения. Марина Муковнина, бизнес-партнер по управлению персоналом ПАО «Сбер», раскрыла детали того, как можно быстро построить карьеру в компании, а также условия сотрудничества с ИТ-специалистами. Екатерина Эбель, специалист 1 категории службы управления персоналом филиала АО «Россети Тюмень» рассказала о применяемых кадровых подходах, способствующих появлению долгосрочных перспектив у сотрудников, а также описала возможности построения карьеры в компании. Елена Стеценко, начальник отдела подбора, обучения и развития персонала ООО «Тюмень Водоконал», провела интерактивную программу, задействовав участников, познакомив их с реалиями работы в команде специалистов.

Под руководством опытного модератора Асель Смоляр, директора международного центра делового взаимодействия «SCI», участники в формате командной игры разработали и представили экспертной комиссии свои проекты, направленные на решение кадровых проблем, включая косвенные мотивационные решения, которые хотят видеть соискатели.

Формат мероприятия позволил молодёжи лучше понять рынок труда и ожидания работодателей, а также осознать, как определиться с выбором деятельности и успешно становиться частью различных компаний. Последние, в свою очередь, смогли присмотреться к новым талантам и перспективным работникам. Кроме того, новый взгляд на профессиональные потребности молодых специалистов дал пищу для размышления: как адаптировать свои подходы к найму и удержанию кадров.

«Переговорка» — отличный формат для общения между потенциальными работодателями и молодыми специалистами, где участники в разных регионах делятся идеями, устанавливают новые связи, развивают новый фокус внимания, обмениваются опытом и знаниями.

Открытое общение между участниками, гостями и экспертами «Переговорки» в очередной раз позволило выявить эффективные решения проблем привлечения молодёжи в деятельность региона, а также заложило надежную основу взаимодействия молодого поколения, общественных организаций и передовых предприятий в Тюмени.

Фото: изображение от Freepik