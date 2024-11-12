«Браво, артист»: новый фестивальный сезон открыт при поддержке фонда «Русское наследие»

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В Москве стартовал новый фестивальный сезон «Браво, артист». На XIX международный мультижанровый фестиваль-конкурс съехались более 100 участников из разных уголков нашей страны – Твери, Тулы, Калуги, Владимира, Новомосковска, Зеленограда, Дзержинска, Серпухова, Подольска и др. Генеральным партнёром фейерверка талантов, эмоций и позитива стал Фонд поддержки социально-культурных инициатив и содействия развитию бизнеса «Русское наследие».Больше всего номеров было представлено в номинациях «Вокал» и «Хореография». В очередной раз президент фестиваля Дмитрий Писарев и его дружная команда устроили настоящий праздник! Руководитель Фонда, советник директора ТАСС Владимир Хмелёв обратился со сцены ко всем конкурсантам и гостям фестиваля с пожеланиями удачи и покорения новых вершин, достижения побед и развития творческого потенциала.Благодаря Фонду популярный российский видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов) смог принять участие в конкурсной программе не на коммерческой основе, без организационного сбора. Традицию поддержки талантов теперь будут соблюдать каждый год: принять участие в конкурсах смогут дети участников СВО, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также дети с ОВЗ.В состав жюри первого фестиваля этого сезона вошли профессиональные эксперты в области культуры и искусства и медийные персоны: президент фестиваля-конкурса «Браво, артист» Дмитрий Писарев, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства Нонна Чхетиани, вокальный продюсер, певец и композитор Mishel Dar, хореограф-постановщик Юлия Целищева и др. Председателем жюри стал популярный певец, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.Члены жюри не только оценивали конкурсантов, а по традиции устроили незабываемое шоу и подарили зрителям свои любимые песни. За симпатию детского жюри в этот раз отвечала обладатель Гран-при и участница гала-концерта «Браво, артист» Татьяна Великова.Фестиваль-конкурс «Браво, артист» – один из самых популярных и рейтинговых в России – занимает своё особое место в когорте творческих событий. С каждым сезоном уровень фестиваля качественно возрастает, что помогает многим конкурсантам активнее развивать творческие способности и участвовать в популярных телевизионных проектах.Обладателем Гран-при XIX фестиваля-конкурса стал неоднократный участник «Браво, артист» Дима Ли Чан Лин с премьерой авторской песни «Ты та девчонка» (Москва). Специальный президентский приз, фирменный диплом и кубок заслуженно получил Макар Щеглов (Новомосковск). Приз зрительских симпатий достался Даниилу Пигузову за авторскую песню «Моя страна Россия» (Москва). Специальными дипломами от общественной организации «Офицеры России» были награждены Макар Щеглов, Даниил Пигузов, Тимур Борисов. Все участники получили памятные награды фестиваля-конкурса – дипломы, медали и кубки.В мероприятиях сезона 2024/25–10 ноября, 22 декабря, 9 февраля, 16 марта, 13 апреля, 11 мая – фестиваль «Браво, артист» продолжит открывать новые имена и зажигать новые звёзды.