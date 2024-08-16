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Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске

Общество
Молодые художники России отмечают 50-летие БАМ выставкой в Северобайкальске


В Северобайкальске отмечают 50-летие Байкало-Амурской магистрали. В музее «История БАМ» в честь юбилея знаменитой железной дороги 10 августа открылась выставка работ молодых художников. Она будет работать до 10 сентября 2024 года.

Выставка подводит итог ежегодному проекту «Пленэры молодых художников регионов России», организованного при поддержке Министерства культуры РФ и призванного привлечь внимание к наследию строительств БАМ. Также проект нацелен на привлечение внимания творческой молодежи к уникальным местам России, сибирскому региону и перспективам развития магистрали.

Пленэры молодых художников ежегодно проходят в каком-либо регионе России. В 2024 году ежегодную творческую лабораторию для молодых художников было решено посвятить 50-летию БАМ. Из разных городов на Байкал приехали 10 талантливых мастеров, которых выбрали эксперты из более чем 200 претендентов на участие в проекте. Живописные места Забайкальского края и Республики Бурятия, по которым проложена Байкало-Амурская магистраль, стали для художников вдохновением.

Было проведено 5 выездных пленэров в течение недели в разных локациях. Молодые художники смогли творчески осмыслить образы БАМ и уникальной природы Сибири и создать художественные произведения, использовав разные техники. Их работы стали основой выставки в северобайкальском музее.