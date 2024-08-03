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Ребята из России выступят на Международной выставке юных изобретателей на Тайване

Общество
Со 2 по 5 августа 2024 года в г. Тайбей (Тайвань) пройдет Международная выставка юных изобретателей, International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2024). Российская сборная в восьмой раз примет участие в данной выставке, ранее проходившей в Японии, Индонезии, Индии.

В этом году в отборочном туре Международной выставки юных изобретателей участвовало почти 100 проектов из 37 городов России (Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Саров, Уфа, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Новочеркасск, Белгород и другие).

По результатам всероссийского отбора на Международной выставке российскую команду представят:

1. Заводчиков Арсений, г. Свободный, Амурская область – проект «Скамейка – поезд»

2. Варлашова Алена, Варлашов Денис, г. Пермь – проект «Экологические обои из вторсырья и растительных волокон с эффектом шумопоглощения»

3. Екатерина Крысантьева, Матвей Прусаков, г. Екатеринбург – проект «Робот-поводырь для слепых и слабовидящих людей с системой распознавания объектов»

4. Виолетта Белевака, c. Фролы Пермский край – проект «Капсульный гардероб»

5. Вячеслав Карпов, Мария Сиргиенко, г. Свободный, Амурская область – проект «Распорная платформа контейнера (РПК)»

6. Михаил Маснюк, г. Новочеркасск – проект «Безлопастный ветрогенератор»

7. Глеб Смородинов, г. Казань – проект «Прибор для тренировки бинокулярного зрения»

8. Иван Морозов г. Красноярск – проект «Автоматическая геологоразведка»

9. Анастасия Бессонова, г. Чита – проект «Miccellar Jelly»

10. Алексей Долгополов, г. Чита – проект «Универсальный фиксатор руки для реабилитационного процесса «Мидас»»

11. Эрнест Кашапов, г. Норильск – проект «Устройство, автоматически окрашивающее филамент для многоцветной 3D-печати»

12. Ярослав Колпаков, г. Мончегорск – проект «GlassGuard»

13. Екатерина Лимарова, пгт. Никель, Мурманская область – проект «EasyProb»

14. Софик Мелконян, г. Белгород – проект «Умный браслет»

Многонациональное жюри будет оценивать проекты по более чем 12 критериям, основные из которых: креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность.

В состав международного жюри войдут два эксперта из России: Юрий Кузнецов, партнер фирмы «Городисский и Партнеры», Российский и Евразийский патентный поверенный, и Дмитрий Рогожин, начальник отдела формальной экспертизы Евразийского патентного ведомства.

По мнению Юрия Кузнецова, привлечение молодых россиян к участию в данной выставке служит важной цели, которую фирма для себя избрала: «Приземлять детский полет мыслей и фантастические идеи к практическому воплощению. Адаптировать с учетом доступных инноваций, прививать тонкое понимание техники, материаловедения и навыков изготовления своих технических решений. То, в чем азиатские страны очень сильны, за счет прививания этих навыков у детей с самого раннего возраста».

Подготовку к международному конкурсу российские участники проходят при поддержке юридической фирмы «Городисский и Партнеры», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности и ПАО ГМК «Норильский никель».

Валерий Медведев, управляющий партнер «Городисский и Партнеры»: «Ребятам предстоит настоящее испытание, пройти многоступенчатую защиту своего проекта перед членами международного жюри. Соревновательность на данном конкурсе очень высокого уровня и это главная удача, потому что и для победителей, и для участников это будет отличная школа. Главный выигрыш у ребят уже есть – все они примут участие в смотре единомышленников».

Напомним, что в 2023 году юные изобретатели из России завоевали на этом конкурсе по 1 золотой и серебряной, а также 2 бронзовые медали.