Ребята из России выступят на Международной выставке юных изобретателей на Тайване
Со 2 по 5 августа 2024 года в г. Тайбей (Тайвань) пройдет Международная выставка юных изобретателей, International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2024). Российская сборная в восьмой раз примет участие в данной выставке, ранее проходившей в Японии, Индонезии, Индии.
В этом году в отборочном туре Международной выставки юных изобретателей участвовало почти 100 проектов из 37 городов России (Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Саров, Уфа, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Новочеркасск, Белгород и другие).
По результатам всероссийского отбора на Международной выставке российскую команду представят:
1. Заводчиков Арсений, г. Свободный, Амурская область – проект «Скамейка – поезд»
2. Варлашова Алена, Варлашов Денис, г. Пермь – проект «Экологические обои из вторсырья и растительных волокон с эффектом шумопоглощения»
3. Екатерина Крысантьева, Матвей Прусаков, г. Екатеринбург – проект «Робот-поводырь для слепых и слабовидящих людей с системой распознавания объектов»
4. Виолетта Белевака, c. Фролы Пермский край – проект «Капсульный гардероб»
5. Вячеслав Карпов, Мария Сиргиенко, г. Свободный, Амурская область – проект «Распорная платформа контейнера (РПК)»
6. Михаил Маснюк, г. Новочеркасск – проект «Безлопастный ветрогенератор»
7. Глеб Смородинов, г. Казань – проект «Прибор для тренировки бинокулярного зрения»
8. Иван Морозов г. Красноярск – проект «Автоматическая геологоразведка»
9. Анастасия Бессонова, г. Чита – проект «Miccellar Jelly»
10. Алексей Долгополов, г. Чита – проект «Универсальный фиксатор руки для реабилитационного процесса «Мидас»»
11. Эрнест Кашапов, г. Норильск – проект «Устройство, автоматически окрашивающее филамент для многоцветной 3D-печати»
12. Ярослав Колпаков, г. Мончегорск – проект «GlassGuard»
13. Екатерина Лимарова, пгт. Никель, Мурманская область – проект «EasyProb»
14. Софик Мелконян, г. Белгород – проект «Умный браслет»
Многонациональное жюри будет оценивать проекты по более чем 12 критериям, основные из которых: креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность.
В состав международного жюри войдут два эксперта из России: Юрий Кузнецов, партнер фирмы «Городисский и Партнеры», Российский и Евразийский патентный поверенный, и Дмитрий Рогожин, начальник отдела формальной экспертизы Евразийского патентного ведомства.
По мнению Юрия Кузнецова, привлечение молодых россиян к участию в данной выставке служит важной цели, которую фирма для себя избрала: «Приземлять детский полет мыслей и фантастические идеи к практическому воплощению. Адаптировать с учетом доступных инноваций, прививать тонкое понимание техники, материаловедения и навыков изготовления своих технических решений. То, в чем азиатские страны очень сильны, за счет прививания этих навыков у детей с самого раннего возраста».
Подготовку к международному конкурсу российские участники проходят при поддержке юридической фирмы «Городисский и Партнеры», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности и ПАО ГМК «Норильский никель».
Валерий Медведев, управляющий партнер «Городисский и Партнеры»: «Ребятам предстоит настоящее испытание, пройти многоступенчатую защиту своего проекта перед членами международного жюри. Соревновательность на данном конкурсе очень высокого уровня и это главная удача, потому что и для победителей, и для участников это будет отличная школа. Главный выигрыш у ребят уже есть – все они примут участие в смотре единомышленников».
Напомним, что в 2023 году юные изобретатели из России завоевали на этом конкурсе по 1 золотой и серебряной, а также 2 бронзовые медали.
В этом году в отборочном туре Международной выставки юных изобретателей участвовало почти 100 проектов из 37 городов России (Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Саров, Уфа, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Новочеркасск, Белгород и другие).
По результатам всероссийского отбора на Международной выставке российскую команду представят:
1. Заводчиков Арсений, г. Свободный, Амурская область – проект «Скамейка – поезд»
2. Варлашова Алена, Варлашов Денис, г. Пермь – проект «Экологические обои из вторсырья и растительных волокон с эффектом шумопоглощения»
3. Екатерина Крысантьева, Матвей Прусаков, г. Екатеринбург – проект «Робот-поводырь для слепых и слабовидящих людей с системой распознавания объектов»
4. Виолетта Белевака, c. Фролы Пермский край – проект «Капсульный гардероб»
5. Вячеслав Карпов, Мария Сиргиенко, г. Свободный, Амурская область – проект «Распорная платформа контейнера (РПК)»
6. Михаил Маснюк, г. Новочеркасск – проект «Безлопастный ветрогенератор»
7. Глеб Смородинов, г. Казань – проект «Прибор для тренировки бинокулярного зрения»
8. Иван Морозов г. Красноярск – проект «Автоматическая геологоразведка»
9. Анастасия Бессонова, г. Чита – проект «Miccellar Jelly»
10. Алексей Долгополов, г. Чита – проект «Универсальный фиксатор руки для реабилитационного процесса «Мидас»»
11. Эрнест Кашапов, г. Норильск – проект «Устройство, автоматически окрашивающее филамент для многоцветной 3D-печати»
12. Ярослав Колпаков, г. Мончегорск – проект «GlassGuard»
13. Екатерина Лимарова, пгт. Никель, Мурманская область – проект «EasyProb»
14. Софик Мелконян, г. Белгород – проект «Умный браслет»
Многонациональное жюри будет оценивать проекты по более чем 12 критериям, основные из которых: креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность.
В состав международного жюри войдут два эксперта из России: Юрий Кузнецов, партнер фирмы «Городисский и Партнеры», Российский и Евразийский патентный поверенный, и Дмитрий Рогожин, начальник отдела формальной экспертизы Евразийского патентного ведомства.
По мнению Юрия Кузнецова, привлечение молодых россиян к участию в данной выставке служит важной цели, которую фирма для себя избрала: «Приземлять детский полет мыслей и фантастические идеи к практическому воплощению. Адаптировать с учетом доступных инноваций, прививать тонкое понимание техники, материаловедения и навыков изготовления своих технических решений. То, в чем азиатские страны очень сильны, за счет прививания этих навыков у детей с самого раннего возраста».
Подготовку к международному конкурсу российские участники проходят при поддержке юридической фирмы «Городисский и Партнеры», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности и ПАО ГМК «Норильский никель».
Валерий Медведев, управляющий партнер «Городисский и Партнеры»: «Ребятам предстоит настоящее испытание, пройти многоступенчатую защиту своего проекта перед членами международного жюри. Соревновательность на данном конкурсе очень высокого уровня и это главная удача, потому что и для победителей, и для участников это будет отличная школа. Главный выигрыш у ребят уже есть – все они примут участие в смотре единомышленников».
Напомним, что в 2023 году юные изобретатели из России завоевали на этом конкурсе по 1 золотой и серебряной, а также 2 бронзовые медали.