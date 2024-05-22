Сергей Соколов – об одном из объектов в регионе: «Отставание составляет 256 дней!»

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ООО «Водпром» (генеральный директор и учредитель - Роман Смирнов) не закончило строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино, сорвало график работ по реконструкции системы водоснабжения в с. Бартеневка и в п. Петровский. Работы по последнему объекту не завершены до сих пор.«Отставание составляет 256 дней! За просрочку подрядчику выставлены пени», -констатировал Соколов.По ООО «СаратовСтройСервис» (учредитель - Елена Копылова, директор – Сергей Матвеев) также был озвучен целый перечень нарушений.«20 марта 2023 года с организацией был заключен контракт на реконструкцию поликлиники в Красноармейске. Подрядчику выплатили аванс - 52,7 млн руб. Впоследствии контакт был расторгнут из-за постоянного отставания от графика и других грубых нарушений. Работы до сих пор не окончены», -рассказал зампред Правительства, отметив, что с «СаратовСтройСервис» связаны и такие объекты, как реконструкция Театра оперы и балета и малой сцены ТЮЗа.«Еще один подрядчик – ООО «Трест 7» (учредитель и директор - Алексей Кузнецов). В 2022 году являлся субподрядчиком при реконструкции инфекционной поликлиники в Красноармейске. Все необходимые работы ООО «Трест 7» выполнил лишь в 2024 году», -озвучил один из примеров Соколов.Затем выступили представители муниципалитетов. В частности, глава Балаковского района Сергей Грачев подчеркнул, что многие подрядчики, не доделав один объект, берутся за следующий, не имея необходимых на это ресурсов.Представители двух фирм взяли слово, попытавшись озвучить оправдания в свой адрес. Руководители ООО «СаратовСтройСервис» совещание проигнорировали, что, по мнению депутатов, подтверждает наплевательское отношение к исполнению взятых на себя обязательств.