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Сергей Соколов – об одном из объектов в регионе: «Отставание составляет 256 дней!»

Общество

С основным докладом в ходе сегодняшнего совещания в облдуме выступил и.о. заместителя Председателя Правительства области, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Соколов, предложивший обсудить сложившуюся ситуацию по ряду проектов.

ООО «Водпром» (генеральный директор и учредитель - Роман Смирнов) не закончило строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино, сорвало график работ по реконструкции системы водоснабжения в с. Бартеневка и в п. Петровский. Работы по последнему объекту не завершены до сих пор.

«Отставание составляет 256 дней! За просрочку подрядчику выставлены пени», -
констатировал Соколов.

По ООО «СаратовСтройСервис» (учредитель - Елена Копылова, директор – Сергей Матвеев) также был озвучен целый перечень нарушений.

«20 марта 2023 года с организацией был заключен контракт на реконструкцию поликлиники в Красноармейске. Подрядчику выплатили аванс - 52,7 млн руб. Впоследствии контакт был расторгнут из-за постоянного отставания от графика и других грубых нарушений. Работы до сих пор не окончены», -
рассказал зампред Правительства, отметив, что с «СаратовСтройСервис» связаны и такие объекты, как реконструкция Театра оперы и балета и малой сцены ТЮЗа.

«Еще один подрядчик – ООО «Трест 7» (учредитель и директор - Алексей Кузнецов). В 2022 году являлся субподрядчиком при реконструкции инфекционной поликлиники в Красноармейске. Все необходимые работы ООО «Трест 7» выполнил лишь в 2024 году», -
озвучил один из примеров Соколов.

Затем выступили представители муниципалитетов. В частности, глава Балаковского района Сергей Грачев подчеркнул, что многие подрядчики, не доделав один объект, берутся за следующий, не имея необходимых на это ресурсов.

Представители двух фирм взяли слово, попытавшись озвучить оправдания в свой адрес. Руководители ООО «СаратовСтройСервис» совещание проигнорировали, что, по мнению депутатов, подтверждает наплевательское отношение к исполнению взятых на себя обязательств.