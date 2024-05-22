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Ученые разных стран мира обсудят в Саратове вопросы экономической психологии

Общество

28-31 мая 2024 года Институт психолого-экономических исследований (ИПЭИ), при содействии Правительства Саратовской области, организует в Саратове международную конференцию «Интегральная экономическая активность: от нейроэкономики через психологию до геополитики».

Ученые разных стран мира обсудят в Саратове вопросы экономической психологии, поведенческой и нейроэкономики, а также развитие международных отношений.

28-31 мая Институт психолого-экономических исследований (ИПЭИ), при содействии Правительства Саратовской области, организует в Саратове международную конференцию «Интегральная экономическая активность: от нейроэкономики через психологию до геополитики».

Современные аналитики вынуждены работать в рамках большого объема информации, что значительно затрудняет формирование объективных, качественных прогнозов.

На полях конференции представители Саратовской, Российской и Евразийской школ обсудят достижения в области гуманитарных технологий и аналитики в условиях избыточности информации.

Панельные дискуссии, круглые столы, тематические секции в рамках конференции будут посвящены анализу и обсуждению экономического, технологического и пространственного суверенного развития России в контексте майских указов и послания Президента РФ В.В. Путина 2024 года.

Сегодня для успешных научных исследований нужно объединять знания из разных областей. Ученые ИПЭИ активно применяют такой подход, чтобы находить новые и полезные научные данные.

На конференции будут обсуждать темы, которые касаются нас всех: как экономика может лучше учитывать интересы людей, как наши мысли и поведение влияют на экономику, и другие важные современные вопросы.

В мероприятиях конференции примут участие учёные, политические деятели, советники глав иностранных государств, члены Научного Совета при Совете Безопасности РФ, члены Правительства Саратовской области и депутаты Саратовской областной Думы, аналитики и дипломаты из России, Бразилии, Филиппин, Австрии, Чехии, Турции, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана, а также Азербайджана и Армении.

28 и 31 мая совместно с проектным офисом ГКУ СО «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» пройдут специализированные площадки, посвященные развитию технологических и индустриальных парков и агломераций в контексте пространственного развития России.

Совместно с НОЦ по работе со странами СНГ и Балтии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 29 и 30 мая пройдут специализированные круглые столы по современной ситуации на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Отдельным треком выступит проведение научной школы для молодых аналитиков, дипломатов и политологов по предиктивной аналитике и проактивному управлению информационным пространством в условиях активного противодействия.