ЖАННА АНДРИЕВСКАЯ — КАВАЛЕР "ОРДЕНА ЛАДОШКИ"

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Жанна Андриевская стала кавалером "Ордена ладошки", очень доброй награды - одним из самых значимых символов не только Саратовской области, где она была учреждена, но и всей России. Она присваивается по результатам голосования школьников и вручается за самоотверженную работу в деле воспитания юного поколения.Более 50 тысяч детей Саратовского региона отдали свои голоса за Жанну Викторовну. Традиционные напутственные слова председателя Общественного совета при министерстве образования Саратовской области Сергея Саратовского при вручении ордена: "Всегда помните, что вас выбрали дети. Будьте и впредь достойны их доверия"- писательница восприняла как идейный посыл своего творчества, посвящённого культуре и истории великой России.В своих искренних отзывах дети Саратовского региона назвали её народной царевной, которая создаёт волшебные книги, интересно рассказывает о прошлом Руси, пишет сказки и очерки, которые помогают понять, как в старину жили люди, во что верили, что любили, как работали, как жили."Жанна - самая настоящая царевна. В народных сказках есть Василиса Прекрасная и Елена Премудрая, а у нас в Саратовской области есть наша собственная царевишна, которая создаёт волшебство"."Она милая и добрая хранительница русской старины. Какие у неё красивые одеяния! В книгах со сказками всегда такие изображают. Особенно величественны кокошники"."У Жанны много книг. Она всегда работает - очень трудолюбивая. При этом скромная, нежная. Она очень интересно рассказывает. Наверное, она знает обо всём на свете!""Всегда с нетерпением и волнением жду живых встреч с Жанной. Это настоящее событие, которое потом долго вспоминаю. После них тоже хочется писать волшебные сказки.""Мы ее очень сильно любим. У неё сердце доброе и душа светлая"."Удивительно, что она в своих делах сочетает науку и чудеса. Я знаю, что она в одно время занимается научными исследованиями и творит волшебные сказки. Это невероятно!""Мы с ребятами уже знаем: нужно обязательно к ней прикоснуться, тогда удача будет. А если ее обнять, то вообще исполнится желание заветное, как в сказках. "Удивительно, но действительно на встречах дети трогательно тянут к Жанне свои руки. Так что" Орден ладошки" действительно заслуженный!"В ней очень много простого человеческого сочувствия к обычным людям, она посвящает себя служению Отечеству".Выбор детей и их отзывы не случайны. В писательской копилке Жанны Викторовны множество детских рисунков, поделок, писем и с вопросами, и со своими рассказами, и с пожеланиями, и с запросами, предложениями, идеями.Для каждого из них у писательницы нашлось время для ответа. Это настоящее живое общение, которое помогает всем его участникам реализовать свой творческий потенциал. Надо отметить и то, что Жанна Викторовна часто посещает детские учебные заведения региона, уделяя особое внимание обездоленным детям со сложной судьбой.Оценкам детей созвучно и мнение взрослых. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что просветительский проект Жанны Андриевской по решению общественного совета при министерстве образования Саратовской области был назван "Заря Саратовского региона".При номинировании её в кавалеры "Ордена ладошки" было отмечено:«В настоящее время Жанна Викторовна активно осуществляет культурный проект «Заря Саратовского края», который рассчитан на школьников и студентов. Он также направлен на привлечение туристов в наш уникальный край.Надо сказать, что в последние годы Жанна Андриевская все чаще посещает Саратовскую область, знакомясь с юными почитателями её таланта, изучая фонды местных музеев, архивов и библиотек, а также проводя многочисленные встречи, направленные на сохранение исторической памяти саратовцев. Девиз писательницы: «Любовь к Родине - превыше всего!»В общественном совете при министерстве образования Саратовского региона уже высказывались многочисленные предложения от активистов разместить социальные баннеры по всему региону с изображением известного российского писателя и ученого СГУ, где отметить её труд в направлении формирования духовных ценностей современных россиян, популяризации культурных традиций Саратовского края.На сегодняшний день можно отметить высокий уровень народного одобрения той общественной деятельности, которую проводит Жанна Андриевская как в Саратовском регионе, так и по всей России.Редакция сердечно поздравляет Жанну Андриевскую с тем, что она стала кавалером "Ордена ладошки" - это заслуженное признание, это показатель уровня детского доверия.Кавалерами «Ордена ладошки» в своё время становились Николай Дроздов, Олег Рой, Эдита Пьеха и многие другие знаменитости России.