Гуманитарный груз для народа Афганистана доставлен спецрейсом из Москвы

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16 мая в международный аэропорт города Кабула спецрейсом из Москвы доставлен гуманитарный груз для народа Афганистана — 21 тонна продовольствия, включая растительное масло и пшеничную муку. Акция осуществлена МЧС России по поручению Президента Российской Федерации.Груз предназначен для населения афганской провинции Баглан, пострадавшей от произошедшего на днях разрушительного наводнения.Мероприятие проведено в рамках международных проектов «Народы вместе сквозь года» и «Россия с вами» при поддержке Россотрудничества.В церемонии на лётном поле приняли участие председатель волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом дружбы» К.Г. Фарниев (советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей), глава её попечительского совета Ф. Рона и председатель общественной организации «Афганская национально-культурная автономия г. Волгограда» А. Манан.