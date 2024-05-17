Завершен прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта «Агростартап»

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Напомним, проект призван обеспечить достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным.Процесс предоставления субсидий с использованием системы «Электронный бюджет», предусмотренный проведением отборов получателей субсидий через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/) осуществлялся с 9:00 9 апреля 2024 года до 17:00 9 мая 2024 года. В течение установленного срока подачи заявок на участие в отборе поступило 58 заявок.