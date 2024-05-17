Стартовал документальный проект, посвящённый культурным традициям и быту народов России

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Актёр Кирилл Варакса и модный блогер Ирина Смирнова проникают в самое сердце русской культуры быта — в своём исследовании герои пройдут по фондохранилищам Российского этнографического музея с главным хранителем, увидят, как традиционный костюм адаптировался к современной реальности, узнают секрет крестьянского супа из печи, познакомятся с обрядом «Вождение русалки» и праздником предсенокосных хороводов.Задача цикла — не просто развлечь, но и образовать, показывая, как традиции переплетаются с современной жизнью. Цикл создан АНО «Просвещение» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Партнёром проекта стал Российский этнографический музей, один из крупнейших этнографических музеев мира, который уже более 120 лет хранит культурное наследие по 158 народам и этнографическим группам России и сопредельных стран«Сегодня мы стремимся актуализировать этнокультурное наследие через разнообразные форматы интерпретации музейных коллекций и привлечь к этому носителей культуры и различных специалистов, всмотреться в традиции и памятники народной культуры вместе с ними. Проект стал для нас важным опытом в этом направлении, и мы рады поделиться его итогами с широкой аудиторией», — подчеркнула директор Российского этнографического музея Юлия Аркадьевна Купина.Leo Classics стремится сохранить и раскрыть многослойность и красоту наследия русской культуры через предоставление широкой публике онлайн-доступа к просмотру еë видеоматериалов. На платформе также доступны музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты.Первая серия цикла уже доступна к просмотру. Новый выпуск можно увидеть каждый вторник на платформе leoclassics. tv.