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В Саратове прошел бронепробег Победы

Общество
В Саратове прошел бронепробег Победы

9 мая 2024 года в Саратове в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся бронепробег. Организатором патриотической акции выступило областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Колонна из машин начала строиться с утра около научно-производственного предприятия «Солитон».

"Автомобилей было еще мало, но первыми из них уже стояли ретро-модели военных лет, а также настоящая боевая техника. Впереди колонны остановился бронеавтомобиль «Тигр», а за ним - бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). Рядом припарковалась машина с полевой кухней, где уже готовилась каша для участников пробега. За военными машинами пристроился яркий джип «Волкодав», украшенный флагами с символикой Дня Победы. В скором времени людей попросили посторониться, чтобы пропустить к колонне бронетранспортер (БТР-80). Тяжелая машина осторожно выехала с территории предприятия и ювелирно встроилась в шеренгу", - рассказал руководитель НПП "Солитон" Сергей Жерновой, один из организаторов пробега.

Несмотря на непогоду люди приезжали семьями, чтобы принять участие в патриотической акции. Пока ждали всех участников, взрослые и дети с интересом разглядывали боевые машины. Малыши под присмотром родителей забирались внутрь автомобилей, кто-то боялся и робко трогал броню военной техники. Среди собравшихся можно было заметить участников спецоперации.

Бронепробег проехал по длинному маршруту, захватив кроме Саратова еще и Энгельс. Первую стоянку участники сделали на улице Радищева у консерватории, затем они посетили памятник Юрию Гагарину у Набережной Космонавтов. После этого автопробег проследовал в Энгельс к парку «Патриот» где участники почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню

После завершения мероприятия участников бронепробега угостили «солдатской кашей».