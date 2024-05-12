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В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

Общество
В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

В Парке Победы на Соколовой горе прошла патриотическая акция Памяти, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Мы не забудем вас, Герои!».

В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

В мероприятии приняли участие ветераны, труженики тыла, представители военно - патриотических и общественных организаций, депутаты всех уровней, члены регионального Правительства во главе с губернатором области Романом Бусаргиным. Глава региона поздравил всех собравшихся с днем Победы.

В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

Затем перед гостями выступил хор под управлением Людмилы Лицовой, исполнив композицию "День Победы". Со сцены также прозвучали стихи в исполнении артистов театра Драмы. Торжественная церемония в режиме онлайн транслировалась в в зону проведения специальной военной операции, где наши саратовские военнослужащие героически проявляют себя на поле боя, защищая страну.

Гости праздника в свою очередь увидели видео - поздравление от наших бойцов, находящихся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие передали поздравления, пожелав крепкого здоровья ветеранам.

"Сегодняшний день - это праздник Победы над фашизмом. Но эти пути войны не прошли. Сейчас этими же самыми дорогами идут наши парни бок о бок, душа в душу с нашими дедами. Наше дело правое. Победа будет за нами. Враг будет разбит!" , - поддержал бойцов саратовский участник СВО, руководитель регионального исполкома"Бессмертный полк" Андрей Бердников.

В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

"День Победы - это самый главный праздник ля всей нашей страны. У наших мужей, у наших сыновей, наших братьев есть яркий пример того, как надо защищать свою Родину. Ровно так, как защитили ее наши деды и прадеды 79 лет назад. Сегодня также наши мужчины приближают нашу Победу. Сегодня нас наполняет гордость и вера в нужную нам всем Победу", - поделилась руководитель движения "Жены Героев" Наталья Речман.

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов у Вечного огня. Представители Саратовского отделения "Боевое братство" развернули полотнище Знамени Победы. Продолжили акцию Памяти на главной аллее Парка Победы тематические локации с элементами театрализации и военной реконструкции мастер-классы.

В День Победы саратовцы пришли в парк Победы целыми семьями

Саратовцы пришли к монументу"Журавли" целыми семьями. Так, жительница областного центра Татьяна Аминева пришла на Соколовую гору вместе с дочерьми Евой и Верой. В их семье бережно хранят письма - треугольники, приходившие с фронта от родных и близких : "Это такое единение. До мурашек пробирают звучащие здесь военные песни. Я уверена, что дети должны расти в этой среде с малых лет, они должны знать историю своей страны".